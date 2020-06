T-rex fatti da parte: sarebbe stato scoperto il nuovo dinosauro più grande mai esistito

Gli scienziati stanno studiando solo ora il più grande predatore del mondo, un dinosauro perfino più grande del T-rex scoperto fra gli anni ’50 e ’60

Dal rinvenimento casuale di un gruppo di minatori di carbone nel Queensland, Australia, del fossile di un impronta di dinosauro, è stato scoperto l’esistenza di un nuovo, enorme predatore che sarebbe perfino più grande del T-rex.

I dinosauri dei record

Il capo del progetto di ricerca e paleontologo Dr. Anthony Romilio non riesce a spiegarsi perché, pur avendo rinvenuto i fossili tantissimi anni fa, siano stati posti sotto la lente di ingrandimento della scienza solo oggi. La scoperta non è di poco conto, in quanto i resti fossili dell’impronta, lunga ben 80 cm, è la più grande impronta di un dinosauro carnivoro mai rinvenuta nella storia. Secondo il Dr. Romilio la lunghezza dell’ impronta si traduce in una lunghezza di 10 metri dal muso alla punta della coda: il T-Rex più grande mai conosciuto aveva una lunghezza compresa tra i 12 e i 13 metri, ma la media della specie era poco più della metà di queste dimensioni. Un’altra caratteristica da record di questa specie era la velocità: alcuni di questi dinosauri correvano almeno a 35 km/h, contro i 25 km/h massimi di una persona.

Dati di fondamentale importanza, questi, per comprendere al meglio che tipo di fauna componeva l’ecosistema terra all’incirca 165 e 151 milioni di anni fa (le impronte sono state collocate nell’ultima parte del periodo giurassico). Secondo il Dott. Romilio sarebbe l’ideale riuscire a rinvenire almeno parte dello scheletro, in modo da poter fornire la prova effettiva dell’esistenza del più grande dinosauro del mondo: “suppongo che siano ancora sepolti e in attesa di essere scoperti da una persona fortunata”, ha detto.

Leggi anche -> Ragni velenosi all’interno di pacchi di banane, la denuncia di un papà inglese

Leggi anche -> Riscaldamento globale, alcune zone del mondo sono già inabitabili. Il mix di caldo e umido è fatale

Leggi anche -> La vendetta delle api: calabrone killer cucinato all’interno dell’alveare – VIDEO

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!