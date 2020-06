Top Dieci, puntata 19 giugno: ospiti e concorrenti. Sarà Giurati contro Siciliani

Dopo il debutto di domenica scorsa, c’è grande attesa per la seconda puntata di Top Dieci.

Lo show condotto da Carlo Conti andrà in onda quest’oggi, venerdì 19 giugno, e vedrà la partecipazione di ospiti di spicco. Il nome principale è quello di Diletta Leotta, l’ormai celebre conduttrice di programmi sportivi su Sky, che ha partecipato anche allo scorso Festival di Sanremo 2020 come “spalla” di Amadeus (in due puntate).

Diletta Leotta sarà quindi nella seconda puntata di Top Dieci e farà parte della squadra dei Siciliani: non poteva essere altrimenti, date le sue origini catanesi.

Assieme a Diletta Leotta, il team dei Siciliani sarà composto anche da Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Tra i Giurati ci sono Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi

L’altra squadra sarà invece quella dei Giurati dei talent: tra i partecipanti troveremo Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini (anche lei protagonista nell’ultimo Sanremo, ndr) e Mara Maionchi.

Gli ospiti scelti da Carlo Conti per questa seconda puntata di Top Dieci sono Leonardo Pieraccioni e Patty Pravo.

Il funzionamento del programma è ormai chiaro. Le due squadre, entrambe composte da tre vip, si sfidano in una serie di classifiche, che vanno dai dischi più venduti ai nomi più diffusi, passando per i record di talenti e altro ancora. L’appuntamento è per le 21:25 su Rai Uno.

