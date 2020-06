Alex Zanardi, l’ultimo bollettino medico preoccupa: “Intubato, possibili danni alla vista”

Restano gravi seppur stabili le condizioni dell’ex campione di F1 Alex Zanardi dopo l’incidente mentre stava partecipando alla staffetta Obiettivo tricolore

L’ultimo bollettino medico relativo alle condizioni di salute di Alex Zanardi, in seguito al grave incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì e alla successiva operazione alla testa e al volto durata 3 ore, non è positivo. I medici non si sbilanciano parlando di un quadro stabile ma grave e avanzando la possibilità che l’ex campione di Formula 1 possa aver riportato problemi alla vista di entità ancora da stabilire. Il campione bolognese si trova in coma farmacologico, intubato e supportato da ventilazione artificiale ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico di Siena.

Zanardi è in coma farmacologico, rischia danni alla vista

Il bollettino rilasciato dal policlinico universitario Le Scotte di Siena nel pomeriggio del 20 giugno indica che le condizioni di Zanardi sono “stabili ma gravi” sottolineando che “il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico. Alcuni dettagli, come il fisico allenato, ci regalano fiducia ma rischia di avere conseguenze alla vista e alla respirazione”. Lo schianto dell’handbike sulla quale viaggiava ed un mezzo pesante è avvenuto sulla strada provinciale 146 nel territorio di Pienza, mentre Zanardi era impegnato nella staffetta Obiettivo Tricolore.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!