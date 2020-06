Caso George Floyd, risoluzione contro odio e razzismo approvata dall’Ue: arriva il no di Lega e FdI

L’Europa ha preso una posizione- netta- nei confronti di quanto accaduto a George Floyd negli States e lo ha fatto votando una risoluzione che condanna odio e razzismo. Ma Lega e Fratelli d’Italia hanno votato contro

Condannare l’odio e il razzismo: con questo proposito l’Unione Europea ha votato una risoluzione che serve a stigmatizzare in toto questi aberranti fenomeni umani e, nello specifico, le azioni che hanno portato all’uccisione di George Floyd a Minneapolis. Analogamente, tale condanna vale anche per i casi (passati e, purtroppo, futuri) che possano presentare similitudini con quelle della vicenda che ha coinvolto lo sfortunato uomo afroamericano. La risoluzione, però, non è stata approvata all’unanimità: gli europarlamentari di Lega e Fratelli d’Italia hanno votato contro.

Ue approva risoluzione contro odio e razzismo con 493 favorevoli. 104 voti contrari: tra questi quelli di Lega e FdI

L’Europa ha approvato una risoluzione che condanna ogni forma di odio e di razzismo. Un gesto intanto simbolico, che si spera possa portare a delle soluzioni concrete da attuare in Europa, e sicuramente denso di significato dopo quanto accaduto a Minneapolis. E infatti la risoluzione esprime sostegno alle recenti proteste di massa che sono state innescate dall’omicidio di George Gloyd e condanna con decisione la repressione che la Polizia statunitense ha attutato nei confronti dei manifestanti pacifici.

La risoluzione è stata approvata con 493 voti favorevoli. Gli europarlamentari italiani del M5S, del Pd, di Italia Viva e di Forza Italia hanno votato a favore. Le voci fuori dal coro non sono mancate e sono state quelle di Lega e Fratelli d’Italia: i compagni di partito di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni hanno detto “No”. In totale, i no sono stati 104. Sessantasette europarlamentari si sono astenuti.

Ue approva risoluzione contro odio e razzismo, i no determinati da perplessità sulla risoluzione. Il M5S: “Vergogna”

La Lega avrebbe votato no per via di tutta una serie di perplessità che il testo della risoluzione farebbe sorgere. Il problema starebbe negli obiettivi individuati (molti dei quali utopici) e nel racconto che è stato fatto della realtà (un racconto che sarebbe stato distorto). Inoltre, si paragonano due situazioni (quella europea e quella statunitense) molto diverse tra loro. Lo hanno spiegato alcune Fonti della Lega, come ha riportato Fanpage.

“Nello specifico, non si condivide l’impostazione del documento: si ritiene inopportuno– hanno spiegato queste fonti– paragonare la situazione Usa con quella Ue, spesso sovrapponendole in maniera errata, e non si condividono le prese di posizione e le strumentalizzazioni per attaccare indiscriminatamente i rappresentanti delle forze dell’ordine, il presidente Usa e forze politiche che esprimono pareri critici rispetto alla gestione dei fenomeni migratori”.

Dopo il “no” di Lega e FdI è arrivato l’affondo degli eurodeputati del M5S, i quali hanno scritto una nota in cui hanno denunciato “il fatto di avere in Italia la peggiore opposizione degli ultimi 30 anni“. “Con questo ultimo episodio– si legge nella nota– Lega e FdI non fanno che confermarlo. I partiti di Salvini e Meloni, infatti votando contro la risoluzione di condanna dell’atroce morte di George Floyd negli Stati Uniti e di tutte le uccisioni analoghe nel mondo, hanno veramente toccato il fondo: siamo di fronte ad una destra demagogica e pericolosa, incapace persino di condannare le forme di razzismo. Mentre l’Europa si schiera, con fermezza, in difesa dei diritti umani in tutto il mondo, registriamo una destra becera che continua a strizzare l’occhio, alimentando così anche le violenze, alle peggiori pulsioni della società nonché al più becero oscurantismo. Lega e FdI si dovrebbero vergognare per il loro voto“.

