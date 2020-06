Chi è Kristýna Teimerová, la Madre Natura di Ciao Darwin 7 di stasera?

Kristýna Teimerová, curiosità sulla Madre Natura di Ciao Darwin 7 di stasera

Va in onda stasera 20 giugno 2020 in prima serata su Canale 5 in replica la quinta puntata di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”, Kristýna Teimerová sarà la Madre Natura della puntata di oggi ‘Io so Io contro Noi non semo‘.

La Teimerová è nata in Repubblica Ceca, la bellissima modella si è fatta spazio nel mondo della moda quando era ancora molto giovane. Dopo essersi trasferita a Milano ha sfilato per marchi molto importanti e famosi come Armani, Gucci, Coccinelle e Salvatore Ferragamo.

In Italia in molti l’hanno anche notata per aver partecipato al videoclip della canzone “Hello” di Cesare Cremonini.

Kristýna Teimerová ha riscosso non poco successo quando nel 2016 ha ricoperto il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin. Il pubblico e i telespettatori sono rimasti incantati dalle sue bellissime e sensuali curve e dalla sua incredibile bellezza.

Sara Fonte

