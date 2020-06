Mamma delfino trovata spiaggiata con il suo cucciolo: straziante, sono morti entrambi

Sugli scogli del litorale di Livorno sono stati rinvenuti due esemplari di delfino. La madre era purtroppo già morta, il cucciolo non è sopravvissuto nonostante le cure

Sono immagini strazianti quelle che arrivano dal lungomare di Livorno dove alcuni bagnanti si sono imbattuti in due esemplari di delfino spiaggiati ed in pericolo di vita. I delfini, una femmina di stenella insieme al suo cucciolo, si trovavano tra gli scogli della Marina del Boccale e qui sono stati notati da alcune persone che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Distaccamento Porto del Comando di Livorno i quali non hanno potuto fare nulla per salvare mamma delfino, dato che purtroppo era già morta.

Morto anche il cucciolo di delfino

Ma il cucciolo, seppur in gravi condizioni, era ancora vivo e per questo è stato tentato tutto il possibile per cercare di salvargli la vita. Dopo aver recuperato, utilizzando una speciale barella, il cucciolo di delfino, i soccorritori lo hanno issato a bordo del gommone di servizio. Purtroppo però neanche il cucciolo, tempestivamente curato, non è sopravvissuto. I due esemplari verranno trasportati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pisa. Gli scienziati si adopereranno per chiarire le cause della loro morte e capire cosa li abbia spinti tra gli scogli, togliendo loro la vita.

