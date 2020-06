Atto di follia di un 33enne: sequestra la fidanzata e due coinquiline minacciando di ucciderle

Un fidanzato violento ha sequestrato tre donne, tra cui la propria fidanzata, minacciando di ucciderle. Salve grazie al coraggio di una delle donne.

Sean Cameron ha imprigionato la propria fidanzata nel salotto dell’abitazione di lei, sequestrando anche le due coinquiline della ragazza.

Il 33enne, proveniente da Hull (Inghilterra), era in visita presso l’abitazione della fidanzata a Pearson Park quando il 7 Aprile, agitato da un precedente litigio con alcuni suoi amici, l’uomo è divenuto violento. Secondo il racconto di una delle ragazze, l’uomo “improvvisamente e senza preavviso” ha afferrato la sua ragazza per la gola colpendola fino a farla cadere a terra. La donna si è ranicchiata a palla per proteggersi ma Sean ha continuato a colpirla con pugni e calci per circa mezz’ora.

La donna racconta di aver perso conoscenza e, una volta rinvenuta, di aver tentato di rifugiarsi in camera da letto, inseguita dal fidanzato. Le coinquiline hanno tentato di calmarlo, ottenendo solo di venire sequestrate in soggiorno insieme all’altra ragazza. La notizia è stata diffusa solo oggi dai tabloid inglesi.

Sequestrate per due ore al buio

Raccontano che Sean ha minacciato di ucciderli tutti dicendo che nessuno di loro sarebbe uscito vivo dall’appartamento e che non gli dispiaceva andare in prigione per questo. Ha sequestrato loro i telefoni e spento le luci, lasciandoli al buio. In tribunale è emerso come una delle donne sia riuscita ad ottenere di andare in bagno. Uscita così dal salotto si è calata da una finestra, compiendo poi un salto di 25 piedi, subendo “miracolosamente” pochi danni, atterrando su un cespuglio. La donna è poi corsa a piedi nudi a chiamare la polizia, componendo il 999 da una cabina telefonica. Come racconta il Mirror, l’operatore non riusciva a sentirla così ha camminato ancora, fino ad arrivare ad un ostello vicino, dove ha chiesto aiuto.

