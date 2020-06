Auto fuori controllo si schianta contro un furgone: morte mamma e tre figlie. Il padre è rimasto solo

Ha perso tutto un italiano residente a Toronto, in seguito ad un grave incidente stradale nel quale la moglie e le sue tre bambine sono morte

Un’intera famiglia, mamma e tre figlie, portata via da un grave incidente automobilistico. Il dramma è avvenuto a Toronto ma riguarda una famiglia italiana, originaria di Orsara in provincia di Foggia, che deve fare i conti con un lutto tremendo: la 37enne Karolina e le figlie Klara, Liliana e Mila di 6, 5 e 1 anno, sono morte nello schianto tra il furgone sul quale viaggiavano ed un’auto proveniente dalla direzione opposta. Karolina Ciasullo stava viaggiando verso nord quando l’altro mezzo, a bordo del quale viaggiava una 20enne, gli è piombato addosso ad alta velocità e nulla hanno potuto fare per evitarlo. Nello schianto sono morti tutti sul furgone tranne Michele Ciasullo che ha però visto moglie e figlie perdere la vita e al quale ora non rimane più nulla. I colleghi di Karolina, che era un’insegnante, sono costernati dal dolore: l’intera comunità scolastica alla quale la donna apparteneva piange la sua morte, ricordando una donna “intelligente” ma anche una “docente preparata, una persona dolce e gentile” che “adorava le sue figlie”. Nel corso delle indagini è emerso che la giovane che ha provocato l’incidente non poteva guidara: infatti non solo la sua patente era stata sospesa ma la targa presente sull’auto non è risultata corrispondente a quel veicolo. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per comprendere nel dettaglio quale sia stata la dinamica del grave incidente stradale.

Il dolore della comunità di Orsara

Nelle ultime ore intanto l‘amministrazione comunale di Orsara ha espresso il suo cordoglio con una nota ufficiale: “Esprimiamo la vicinanza e il cordoglio dell’Amministrazione comunale e della Comunità di Orsara alla famiglia Ciasullo, originaria di Orsara ma residente a Toronto, colpita dall’immane tragedia che ha tolto la vita a una mamma e alle sue tre figlie. Ci stringiamo al papà Michele che in queste ore sta affrontando un dolore incommensurabile”.

