La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 22/06/2020 al 28/06/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Ariete, Vergine, Bilancia e Capricorno

Ariete. Polemiche, in amore, non ti consentono di aprire la settimana nel migliore dei modi. Torna la passione e quindi dovresti cercare di indirizzare le tue scelte verso persone che rendano stabile un rapporto di coppia: tu, al contrario, fai sempre il filo a persone instabili, salvo poi accusare dei problemi. Cerca di non perdere la pazienza nelle giornate di lunedì e martedì, le più complesse dei prossimi sette giorni. Possibile qualche grana burocratica sul lavoro, specie se sono stati commessi degli errori nel passato. Si recupera nella seconda parte della settimana;

Vergine. Tante possibilità arriveranno, per te, in futuro. Questa settimana non parte esattamente al meglio, ma la seconda parte della settimana sarà migliore. Giove è favorevole e ti accompagna. In questo periodo, sul lavoro e a livello personale, hai vissuto diversi cambiamenti importanti. La fatica che hai accumulato sul lavoro si fa sentire anche nei sentimenti. Discussioni continue se hai rapporti con segni che vogliono continuamente essere rassicurati perché tu potresti essere preso da altri problemi;

Bilancia. Anche per te in arrivo una settimana che sarà migliore nella sua seconda parte, e in particolar modo nella giornata di domenica. La passione non è al massimo e tu sei maggiormente preso dalle preoccupazioni che ti affliggono sul lavoro. Mercurio e Giove sono contrari e questo pesa sulle coppie di lunga data, molte delle quali dovranno prendere una pausa di riflessione. Sul lavoro sei in attesa di cose che non dipendono da te e di risposte che dovranno arrivare dall’alto. Le selle ti consigliano di non tentare azzardi da lunedì a mercoledì;

Capricorno. Settimana un po’ in calando, ma dal 25 giugno si migliorerà. Attenzione alle spese e ai litigi per questioni di denaro. Per fare delle scelte sarà bene aspettare la giornata di venerdì. In amore sei molto diffidente e, se sei single, questo significa che possono passare anche anni prima che tu decida di impegnarti. Bisogna parlare chiaro, ma sabato la Luna favorevole ti darà una mano. Spese in famiglia.

Quattro stelle per Toro, Gemelli, Cancro e Acquario

Toro. Sei una persona con le idee chiare, sebbene in amore tu debba ritrovare la “retta via”. Le questioni professionali ti assorbono completamente e lasciano poco spazio alla sfera emotiva. Sfrutta la giornata del 26 giugno, utile anche per fare nuovi incontri. Aspetti delle notizie sul fronte lavorativo? Non temere perché arriveranno e Giove favorevole ti supporta. In arrivo anche buone intuizioni;

Gemelli. Ti butti alle spalle il passato e finalmente vai avanti, tanto che a livello lavorativo ci sarà un recupero lento ma importante. Cerca di recuperare un po’ di denaro. In amore hai qualcosa da dire? Meglio parlare entro mercoledì 25, per non incappare nei problemi che potrebbe portare la giornata del 26 giugno. Novità in amore per le persone sole. Le coppie che hanno superato i problemi degli ultimi tre mesi ora potranno risalire la china. Piccolo calo tra venerdì e domenica;

Cancro. Oroscopo importante per te, dal punto di vista emotivo, grazie a tanti pianeti che ti fanno l’occhiolino: Sole, Luna e Mercurio saranno in buono aspetto a Marte. Queste stelle sono così potenti da coinvolgere anche chi ti sta vicino. Solo fai attenzione ai rapporti con persone molto diverse da te. Sul lavoro occhio all’opposizione di Giove, che porterà a risoluzione un problema del passato. Attenzione agli accordi o alle questioni che parlano di denaro: non fidarti troppo. Circondati di persone stabili. Evita azzardi nella giornata di domenica;

Acquario. Saturno è nel segno e ti porta a organizzare al meglio il tuo futuro. Devi portare a compimento le questioni che ti interessano e devi fare le tue proposte. Discussioni in amore se la relazione che vivi non è esattamente chiara: a rischio la giornata di mercoledì, a causa di una Luna opposta. Hai bisogno di avere al tuo fianco il partner giusto perché adesso il cambiamento ti porta a fare scelte diverse rispetto a quelle fatte nel passato. Le giornate migliori della settimana sono quelle post 26 giugno.

Cinque stelle per Leone, Scorpione, Sagittario e Pesci

Leone. Il transito della Luna nel tuo segno risveglia la tua passionalità. Anche Venere ti aiuta in amore, anche se i nati del segno che si sono separati non potranno sperare di rimettere a posto le cose a stretto giro. Qualcuno potrebbe avere discussioni col partner sulle modalità di organizzazione della vita a due. Potrai definire un rapporto di lavoro con maggiore tranquillità. A metà settimana le giornate migliori. Fortuna nel fine settimana;

Scorpione. Le stelle dicono che hai bisogno di risparmiare del denaro. Chi lavora in proprio o dirige una società vive un momento un po’ complicato, ma presto le cose si metteranno a posto. Situazione migliore dal punto di vista sentimentale: il cielo parla di passione e le cose sono migliori rispetto alla prima parte di giugno. Tu sei un tipo impulsivo, a tratti geloso, ma questi sono ingredienti che se bene dosati possono dare un pizzico di pepe a un rapporto non troppo vivaci. Lunedì potresti avere una bella intuizione;

Sagittario. In amore la situazione è in stallo perché probabilmente hai da superare un blocco che ti impedisce di vivere grandi passioni. Passione dietro l’angolo per quelle coppie che si sono allontanate per motivi banali e che ora potrebbero recuperare. Poca chiarezza sul fronte lavorativo: non sai come impostare il tuo futuro. Qualche appuntamento potrebbe saltare. La giornata migliore sarà quella del 24 giugno ma non temere: la prossima settimana sarà ancora meglio;

Pesci. Meglio la prima parte della settimana rispetto alla seconda. Tu sei molto intuitivo e potresti avere delle buone intuizioni proprio tra lunedì e martedì. Nel weekend possibili discussioni. L’amore conosce una nuova fase di rinascita, anche se potrebbe esserci un calo nella giornata di venerdì. Sei più propenso ad ascoltare una persona che ti interessa. Occhio ai ritorni di fiamma perché potrebbero essere sbagliati. Il consiglio: non lasciare che i tuoi stati d’animo prendano il sopravvento.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!