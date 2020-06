Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 21 giugno 2020: su Raiuno Non dirlo al mio capo, su Canale 5 Live Non è La D’Urso

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 21 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 21 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, la fiction “Non dirlo al mio capo”: Enrico viene aggredito per aver difeso una banca, Romeo è rientrato a scuola e Lisa, durante una festa, ha lasciato a troppe persone il suo numero, suscitando la gelosia di Enrico. È così che conosce Fabrizio Del Corso. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “Hawaii Five O” ed “N.C.I.S” seguite da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “Oltre la notte”: la vita di Katja crolla improvvisamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono in un attentato dinamitardo. Gli amici e la famiglia cercano di darle il supporto di cui ha bisogno e Katja riesce ad andare avanti, fino al giorno del funerale. Tuttavia, le lungaggini nella ricerca degli attentatori e le ragioni dietro la morte insensata dei suoi cari non rendono semplice superare il lutto, aprendo ferite e dubbi. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Il miglio verde”: la storia di un uomo che, condannato ingiustamente a morte, sembra avere dei poteri di guarigione. Subito dopo, il film “Limite estremo”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Una notte da leoni 3”: sono passati due anni dopo quello che è accaduto prima a Las Vegas e poi in Thailandia. Phil, Stu e Doug vivono tranquilli e senza particolari eventi che scuotano le loro esistenze, mentre Alan è l’unico del gruppo di vecchi amici che non ha ancora trovato uno scopo nella vita. Quando una crisi personale colpisce Alan e lo spinge a chiedere l’aiuto di cui ha bisogno, Phil, Stu e Doug non mancheranno di accompagnarlo in un viaggio on the road, durante il quale ne vedranno delle belle. A seguire, la rubrica dedicata al calcio “Pressing”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è L’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda la prima puntata della prima stagione della serie tv “Gomorra”.

Stasera in TV, la programmazione di domenica 21 giugno 2020

Rai 1

21:20 Non dirlo al mio capo

23:30 Speciale Tg1

Rai 2

21:20 Hawaii Five O

22:30 N.C.I.S

23:30 La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 Oltre la notte (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Il miglio verde (film)

23:30 Limite estremo (film)

Canale 5

21:20 Live Non è La D’Urso

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Una notte da leoni 3

23:30 Pressing

La 7

21:20 Non è L’Arena

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!