Alex Zanardi, il messaggio del figlio: “Un esempio di vita come padre” – VIDEO

Il figlio di Alex Zanardi sui social ha manifestato la sua ammirazione per il padre, pensa che sia un esempio di vita come padre

Alex Zanardi il 19 giugno è rimasto coinvolto in un incidente, si è scontrato con un camion con l’handbike a Siena.

In moltissimi stanno pregando per lui e gli stanno dedicato affettuose e speciali parole sui social. La moglie e il figlio Niccolò non lo stanno mai lasciando da solo in ospedale.

Il figlio del noto campione ha un rapporto speciale con il padre, in passato gli ha dedicato un post su Instagram per far sapere a tutti quanta approvazione provi nei suoi confronti. Nella didascalia di una loro foto aveva scritto le seguenti parole: “Tutti dicono che mio padre sia un esempio di vita come sportivo. Io penso che lui sia un esempio di vita come padre”.

Zanardi dopo l’incidente è in coma farmacologico, ha già subito operazioni importanti, al momento le sue condizioni sembrano essere stabili.

