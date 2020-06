Giovane promessa del calcio iberico muore in un tragico incidente: aveva solamente 17 anni

Jorge Sanchez Vaca, 17enne promessa delle giovanili del Las Palmas e del calcio iberico, è deceduto nelle scorse ore in seguito ad un tragico incidente.

Al termine di questa strana stagione calcistica, Jorge Sanchez Vaca sarebbe entrato a far parte in pianta stabile della under 19 del Las Palmas, squadra di segunda division spagnola nota per le abilità tecniche dei suoi calciatori professionisti e delle sue squadre giovanili. La squadra di Gran Canaria, infatti, punta molto sulla cantera per mantenere alti livelli e tornare nella Liga. Il club sta infatti vivendo un periodo di ricostruzione e punta sui giovani per trovare la squadra che possa riportarlo nella Liga.

Purtroppo il sogno di sfruttare l’interesse della squadra isolana per diventare un professionista si è infranto per Jorge nel peggiore dei modi. Domenica si trovava con un amico 15enne nei pressi del canale di Orellana e, per cause ancora in via di accertamento, entrambi sono morti annegati. Un dramma che ha scosso tutti quelli che lo conoscevano, ma anche tutta la comunità.

Promessa del calcio iberico muore a 17 anni, il cordoglio della società

La tragica notizia della morte di Jorge Sanchez Vaca è stata data dallo stesso club canario, con un post di condoglianze alla famiglia: “L’UD Las Palmas è profondamente rattristato dalla morte dell’ex calciatore della nostra cantera Jorge Sanchez Vaca, il quale dal Ud Jandia aveva deciso di tornare per fare parte della U19 nella prossima stagione. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici. Riposa in pace“. Non è stata condivisa invece l’identità dell’amico che è annegato insieme ad Jorge, probabilmente per questioni di rispetto della privacy della famiglia.

