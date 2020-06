“Un Paese di falliti che vota Salvini”. La frase attribuita a Brignano è una vecchia bufala

Sta circolando molto sui social un’immagine con una frase attribuita al comico Enrico Brignano, che vede come “bersaglio” il segretario della Lega, Matteo Salvini.

“Ti accorgi di essere in un Paese di falliti quando vedi ancora gente che vota Salvini”: queste le parole attribuite a Brignano nell’immagine, che sta scatenando diverse discussioni sui social tra chi sostiene apertamente Salvini e chi invece non sopporta il numero uno del Carroccio.

Ma come scoperto dal sempre attento sito “Bufale.net”, Enrico Brignano non ha mai pronunciato quella frase. Non c’è alcun riscontro ufficiale, come si può verificare con una veloce ricerca su Google.

E’ la versione rinnovata di una vecchia bufala “anti-PD”

Si tratta semplicemente di una vecchia bufala, che vedeva protagonista anche in passato lo stesso Brignano. Tuttavia, nell’estate del 2019 il “bersaglio” di Brignano era il PD: ovviamente un “fake” anche in quel caso.

Anche all’epoca ci pensò il portale Bufale.net a smentire la frase contro i “dem”. Stavolta si tratta di una versione rinnovata, che vede Matteo Salvini al posto del Partito Democratico. Solo una delle tante bufale che girano sul web e specialmente sui social e sulle piattaforme di messaggistica: è sempre meglio verificare prima di prendere posizione a favore o contro.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!