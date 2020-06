Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 22 giugno 2020: su Raiuno Il giovane Montalbano, su Canale 5 Robin Hood

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 22 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 22 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata, in replica, della fiction “Il giovane Montalbano”: Montalbano, insieme alla sua squadra, è alle prese con l’omicidio di un usuraio che sembra però nascondere moventi passionali. Intanto, Livia, venuta a trovarlo, fa amicizia con il padre di Montalbano, ma quando Salvo lo scopre reagisce male e si chiude in se stesso. Livia, però, non si arrende e riesce a far confessare al commissario il motivo per cui ce l’ha tanto con il padre. Mentre per Carmine Fazio giunge il momento della pensione, al commissariato di Vigata arriva suo figlio Giuseppe, sveglio e meticoloso quanto lui. A seguire, una nuova puntata di “Cose nostre”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “Hawaii Five O” ed “N.C.I.S”, seguite da “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 va in onda il film “Le verità nascoste”: il dottor Norman Spencer e Claire sono felicemente sposati e abitano in una villa sul lago decisamente troppo isolata. Mentre lui lavora su esperimenti genetici, lei sta a casa e sente strane presenze. Il primo sospetto è che il vicino abbia ammazzato la moglie: lo spia col binocolo e ben presto la pista si rivela falsa. Ciò non toglie che in casa c’è “qualcuno” o qualcosa: porte che non si chiudono bene, quadri che cascano senza che nessuno li tocchi e quello strano fumo che esce dalla vasca da bagno. In seconda serata, “Report Cult”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Quarta repubblica”. Subito dopo, “Festivalbar Story”.

Su Canale 5 va in onda il film “Robin Hood”: rivisitazione e del mito di Robin Hood che rubava ai ricchi per donare ai poveri. A seguire, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda il film “Fuga da Reuma Park”: in un futuro prossimo, Giacomo è in sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera e gira con una pistola giocattolo. Giovanni ha la memoria che fa cilecca e parla con i piccioni, ma non ha perso la passione per le procaci infermiere. Aldo viene abbandonato dai figli proprio la mattina di Natale. I tre si ritrovano al Reuma Park, una casa di ricovero improvvisata all’interno di un Luna Park dismesso, dove imperversa l’energica Ludmilla, un’infermiera russa taglia XXL. La notte di Natale, mentre al Reuma Park si fa festa con ospiti a sorpresa, musica, tombolata e panettone, il trio ricomposto mette in atto una rocambolesca fuga a suon di petardi. Verso dove? Giacomo ha un sogno, Giovanni ha una barca e Aldo ha il solito travolgente entusiasmo. Tutto può accadere, anche imboccare i Navigli di Milano per raggiungere Rio de Janeiro. In seconda serata, il film “Mr. Bean’s Holiday”.

Su La 7 va in onda il film “Fuga da Alcatraz”: Frank Morris, reo di molte fughe dalle carceri statunitensi, viene trasferito al penitenziario di Alcatraz, denominato “The Rock” e famoso per le condizioni che vi rendono impossibili le evasioni. Subito dopo, il film “Un giorno di ordinaria follia”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda la serie tv “Profiling”.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 22 giugno 2020

Rai 1

21:20 Il giovane Montalbano

23:30 Cose nostre

Rai 2

21:20 Hawaii Five O

22:30 N.C.I.S

23:30 Striminzitic Show

Rai 3

21:20 Le verità nascoste (film)

23:30 Report Cult

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

00:30 Festivalbar Story

Canale 5

21:20 Robin Hood (film)

00:00 X Style

Italia 1

21:20 Fuga da Reuma Park (film)

23:30 Mr Bean’s Holiday (film)

La 7

21:20 Fuga da Alcatraz (film)

23:30 Un giorno di ordinaria follia (film)

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!