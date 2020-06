Stefano De Martino a Domenica In svela: “Ho chiuso con le donne” – VIDEO

Stefano De Martino a Domenica In fa sapere di aver chiuso con le donne, ecco cosa ha detto il conduttore

Stefano De Martino torna ad attirare l’attenzione del gossip, il noto ed amato conduttore da tempo evita di far trapelare dettagli della sua vita privata, ieri in collegamento a Domenica In si è lasciato però sfuggire una battutina che non è passata inosservata.

Durante la diretta era presente anche Biagio Izzo, Mara Venier gli ha chiesto come si comporta Stefano. Lui ha risposto: “E’ un discolo, va sempre appresso alle donne”. Per poi aggiungere: “No, non è vero, sono le donne che vanno appresso a lui, perché Stefano è bellissimo, non possono resistergli”.

De Martino ha invece detto: “Non è vero, ormai le respingo. Io sono ateo, quella delle donne è una religione che non pratico più”.

L’ex ballerino ha praticamente detto di aver chiuso con le donne, la crisi con Belen a quanto pare non è passeggera. Tra i due è finita in modo definitivo questa volta? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni sul loro rapporto per saperne di più.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!