Chi è Gianni Muciaccia, marito di Jo Squillo: biografia e curiosità

Questo pomeriggio, Jo Squillo è stata ospite a “Io e Te”, programma condotto da Pierluigi Diaco, dal lunedì al venerdì su Raiuno. Attraverso una lunga intervista, la cantante e showgirl ha ripercorso la sua carriera e parlato della sua vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su Gianni Muciaccia, marito di Jo Squillo.

Biografia e curiosità su Gianni Muciaccia

Jo Squillo e Giovanni Mucciaccia si sono conosciuti nei primi anni Ottanta e da allora non si sono più lasciati. Mentre Jo otteneva un grandissimo successo con “Siamo donne”, brano portato al “Festival di Sanremo” in coppia con Sabrina Salerno, anche Gianni era impegnato nella carriera musicale.

A tal proposito, a fine anni Settanta è stato fondatore dei Kaos Rock e con la sua band ha partecipato al concerto omaggio a Demetrio Stratos, organizzato dalla Cramps Records. L’esperienza con i Kaos Rock si concluse nei primi anni Ottanta, poi il cantante fonda i Kaos, Quando la band si è sciolta, Muciaccia ha fondato un nuovo gruppo, i New Wave, prima di dare il via al suo nuovo percorso come direttore artistico e produttore discografico.

In questa nuova veste, sarà proprio lui a produrre alcuni lavori della moglie Jo Squillo. Il sodalizio tra i due passa dal panorama musicale a quello della moda e della televisione. Infatti, nel 1999 è al fianco della moglie in qualità di regista di “TV Moda”. Il programma diventa un punto di riferimento in un certo contesto e dopo essere andato in onda prima su Rete 4 e poi su Italia 1, a partire dal 2012 è un’esclusiva del canale Class Tv Moda.

