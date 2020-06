Dal Drive In alla crisi: ecco cosa fa oggi Gianfranco D’Angelo

Cosa fa oggi l’ex protagonista del Drive In Gianfranco D’Angelo?

Una carriera ricca di successo quella realizzata da Gianfranco D’Angelo, ma in via di declino negli ultimi tempi. Il comico è stato negli anni ’80 protagonista del Drive In, ma anche in programmi di spicco come Striscia la Notizia.

Ora però sembra che le cose, per l’ex spalla di Ezio Greggio, proprio non riescono ad andare per il verso giusto: analizziamo che fine ha fatto uno dei volti più noti della televisione italiana.

Gianfranco D’angelo: biografia e carriera del comico

Nato a Roma il 19 giugno 1936, Gianfranco D’Angelo diventerà uno dei comici e attori di commedia più noti del piccolo schermo nazionale. L’esordio del comico arriva nel 1971, quando in Rai partecipa al programma ‘Sottovoce ma non troppo’. In seguito è protagonista in vari film tra cui qualche commedia sexy all’italiana con Alvaro Vitali.

La sua consacrazione sul piccolo schermo però arriva nel 1983 con il programma ‘Drive In’. Da quel momento la carriera di D’Angelo schizza all’improvviso in positivo, soprattutto grazie al contenitore comico dove emerge insieme ad altri talenti del palco tra cui l’amico Ezio Greggio. Proprio con Greggio, nel 1986, conduce la prima edizione del fortunato ‘Striscia la Notizia’ su Italia 1. Il teatro è stata la sua fortuna in carriera, dove è stato protagonista di vari spettacoli con successo. Nel suo palmares ha anche quattro telegatti e un delfino d’oro.

Che fine ha fatto Gianfranco D’Angelo?

Sparito dai radar della televisione, Gianfranco D’Angelo nell’ultimo periodo è stato protagonista di varie comparse come ospite nel salotto di Barbara D’Urso. Il comico ha spesso esternato il suo malumore nell’essere stato messo da parte ma allo stesso tempo di continuare a lavorare da casa.

D’Angelo sta chiudendo mestamente la sua carriera esternando varie volte di non riuscire a sopravvivere con la sola pensione: la fase calante di un artista che ha fatto divertire il pubblico italiano.

