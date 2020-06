Rita Dalla Chiesa nella bufera per la frase contro i cinesi, parla lei: “Non mi rimangio nulla” – VIDEO

Rita Dalla Chiesa si è scagliata pesantemente contro i cinesi ed è finita al centro di moltissime critiche, lei non si rimangia ciò che ha detto

Rita Dalla Chiesa sta ricevendo non poche critiche sui social e sul web. Il motivo? La conduttrice su Twitter ha riportato un articolo de ‘Il Fatto Quotidiano’ intitolato ‘Cina, al via il festival della carne di cane di Yuli: migliaia di animali macellati’, ha poi scritto: “E’ peccato mortale volere l‘estinzione del popolo cinese?”.

La Dalla Chiesa è sempre stata un’animalista, non sopporta che in Cina si svolgano ancora queste pratiche sugli animali. Nonostante le critiche e gli insulti la conduttrice non si pente della frase scritta su Twitter. All’Adnkronos ha infatti detto: “Non mi rimangio nulla, pur sapendo che ci sono moltissimi attivisti in Cina che cercano di evitare questo genocidio questa cosa non è più accettabile!”.

E ancora: “Ho visto delle foto su Twitter che fanno orrore! Andiamo tutti a protestare sotto l’Ambasciata cinese e sotto i consolati. Questo tipo di manifestazioni non dovrebbero essere ammesse in una società civile anche perché loro (i cinesi, ndr) avevano detto che l’avrebbero sospesa”.

Rita Dalla Chiesa ha poi spiegato: ”La mia è una provocazione, è una domanda. Poi, se non lo capiscono, peggio per loro! Dobbiamo fare casino. Con quello che hanno combinato poi – dice con evidente riferimento alla gestione della prima fase dell’epidemia di Covid-19 – devono solo che stare zitti! Che mi attaccassero, non me ne può frega’ de meno!”.

