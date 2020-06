Serie A 23 giugno 2019: la programmazione delle sfide su Sky e Dazn

Torna questa sera in campo la Serie A: ecco la programmazione Sky e Dazn

Il campionato di Serie A non ha tregua e otto squadre tornano in campo questa sera per la giornata numero 27.

A sfidarsi, in due fasce d’orario differenti (19.30 e 21.45) saranno squadre che si giocheranno molto. Ad aprire saranno Spal-Cagliari e l’attesa sfida tra la rivelazione Verona e il Napoli, reduce dalla vittoria della Coppa Italia. In campo anche Genoa e Torino che ospiteranno Parma e Udinese.

Spal-Cagliari e Verona-Napoli: info, orario e dove vederle

Ad aprire le quattro partite della Serie A in questo martedì 23 giugno, saranno i match Spal-Cagliari e Verona Napoli alle ore 19.30. Al ‘Mazza’ di Ferrara i padroni di casa ultimi della classe andranno a caccia della giusta ripartenza dopo lo stop forzato. Dall’altra parte ecco un Cagliari reduce dalla sconfitta di Verona: match visibile su Sky Sport Serie A.

La sfida più attesa delle 19.30 e del martedì di campionato è senza dubbio Verona-Napoli. Gli scaligeri proveranno a bissare il successo sul Cagliari per sognare sempre di più. Attenzione alla forma degli azzurri, reduci dal trionfo in Coppa Italia sulla Juventus: sarà DAZN a seguire il match.

Genoa-Parma e Torino-Udinese: alle 21.45 doppio incrocio su Sky e DAZN

La serata si infiamma con una doppia sfida pericolosa per la classifica di Serie A. Alle 21.45 nel vuoto di ‘Marassi’ il Genoa andrà a caccia di punti salvezza ospitando il tranquillo Parma: per vedere all’opera le squadre di Nicola e D’Aversa basterà sintonizzarsi su DAZN.

Allo stesso orario scenderanno in campo anche Torino e Udinese con i granata che hanno l’obbligo di vittoria. La squadra di Longo, dopo l’1-1 interno contro il Parma non hanno più scuse. I friulani riprendono dopo il lungo stop in una posizione di classifica uguale agli avversari: match in diretta su Sky Sport Serie A sempre alle 21.45.

