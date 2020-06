Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 23 giugno 2020: su Raiuno Il crimine non va in pensione, su Canale 5 Vittoria e Abdul

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 23 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 23 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Il crimine non va in pensione”: Edda, una distinta signora di una certa età, viene ricoverata nel centro anziani “La Serenissima”, in seguito a un malore, dovuto al forte stress per la perdita di un’ingente cifra in un giro di scommesse clandestine. Quando gli altri ospiti della struttura scoprono che la donna voleva soltanto aiutare la figlia, alle prese con gravi problemi economici, decidono di intervenire. A modo loro, organizzando una rapina alla sala Bingo dove passano parte delle loro giornate. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show comico “Made In Sud”. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Olboy”.

Su Canale 5 va in onda il film “Vittoria e Abdul”: Abdul Karim, umile impiegato indiano, ventenne o poco più, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria, in occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno. Viene scelto esclusivamente in virtù della sua altezza, come a dire per puro caso. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale, della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà, così, salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alla fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”. In seconda serata, la serie tv “Training Day”.

Su La 7 va in onda il film “JFK – Un caso ancora aperto”: nel novembre del 1963, il Presidente degli Stati Uniti John Kennedy muore sotto i colpi di un cecchino mentre percorre, a bordo di un’auto scoperta, una via di Dallas. Dell’omicidio viene accusato Lee Harvey Oswald che poi viene quasi subito ucciso da un malvivente di nome Jack Ruby. L’impressione che l’attentato lascia nel paese è enorme, ma per quel che riguarda le indagini il caso sembra proprio chiuso. Non è così per Jim Garrison, procuratore distrettuale di New Orleans, che s’intestardisce nel cercare la verità, continua le sue ricerche e alla fine arriva ad una conclusione sorprendente. Un complotto della Cia, in accordo con i boss dell’industria bellica, sarebbe stato all’origine dell’attentato. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Primo appuntamento”.

