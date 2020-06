Restauro disastroso, il volto della Madonna è irriconoscibile: lo ha sfigurato

Il proprietario di una tela è rimasto inorridito quando ha visto il risultato di un lavoro di restauro: il volto dell’Immacolata Concezione è stato stravolto

Avrebbe dovuto restaurare il dipinto dell’artista barocco Bartolomé Esteban Murillo per riportarlo all’antico splendore ma qualcosa è andato storto ed il risultato è stato peggiore di qualsiasi più pessimistica ipotesi. Il disastro è accaduto in Spagna e ha lasciato senza parole un collezionista di arte locale originario di Valencia che si era affidato ad un restauratore per ridare al vecchio dipinto usurato un “nuovo volto” donandogli nuovo smalto. Ma evidentemente il restauratore deve averlo preso un po’ troppo in parola perchè quando gli ha restituiro la tela il volto dell’Immacolata Concezione raffigurata sul quadro era completamente cambiato.

Disastro artistico, due tentativi di sistemare il danno

Un vero e proprio disastro artistico considerato il fatto che il viso della Madonna è stato totalmente stravolto diventando irriconoscibile come ben si può notare attraverso il confronto prima-dopo della tela. Poco si è potuto fare per salvare il quadro: nonostante due tentativi successivi di mettere una toppa al danno il risultato è strato assolutamente terribile. In questo caso, fortunatamente, l’opera in questione era una copia di quella originale, ma il proprietario non l’ha presa decisamente bene. Non si tratta della prima volta che accadono episodi simili, ed in passato hanno riguardato anche dipinti originali, completamente rovinati e deturpati a causa dell’incompetenza del restauratore.

