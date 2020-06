Lancia un appello dopo la morte della compagna per cancro cervicale: “Donne, fate il pap test!”

Dopo la morte della sua anima gemella Claire Stechley sta conducendo una campagna di sensibilizzazione per esortare tutte le donne ad effettuare il pap test in maniera preventiva

Claire Stechley, madre di tre figli e innamoratissima compagna, ha il cuore spezzato dopo che Lindsey Bratherton, la sua anima gemella, è deceduta a soli 35 anni per cancro alla cervice uterina.

Una lunga lotta contro il male che affligge moltissime donne

Linsdey, come purtroppo moltissime donne oggi, aveva ricevuto nel 2017 la diagnosi di cancro alla cervice uterina, e dopo una lunga lotta contro quel male invisibile la donna a febbraio aveva ricevuto la notizia di essere fuori pericolo. Purtroppo, però, non è andato tutto come era stato previsto: due mesi fa i medici hanno riferito a Lindsey che quel male era tornato e che era già degenerato in una fase metastatica, dandole pochissime settimane di vita. Dopo aver lottato per anni la donna purtroppo non ce l’ha fatta ed è recentemente scomparsa, lasciando la sua amata compagna Claire Stechley e i loro tre figli.

La lotta di Claire per sensibilizzare sull’importanza del pap test

Con il cuore spezzato, Claire ha però deciso di non arrendersi e di dare un senso a quel dolore aiutando le altre donne attraverso la sensibilizzazione sull’importanza dei test preventivi, primo fra tutti il pap test: “bastano cinque minuti per salvarti una vita intera” – ha dichiarato Claire – “Se solo lo avesse fatto prima, ora sarebbe qui con noi”. Alla giovane donna, infatti, è stato diagnosticato un cancro cervicale al quarto stadio, il più pericoloso in assoluto: il problema è derivato proprio dal fatto che Linsdey non aveva più effettuato il test per alcuni anni. Dopo aver letto la storia raccontata da Claire, moltissime donne hanno deciso di effettuare il test di prevenzione, aiutando tantissime persone.

Una raccolta fondi per dare a Linsdey l’addio che voleva

Un’ amica di Lindsey e Claire, Gemma Hodgkinson, ha creato una pagina di “justgiving” per aiutare la loro famiglia a pagare l’ultimo desiderio espresso da Linsdey: una lapide sulla sua tomba in modo che Claire e la sua famiglia potessero avere un posto dove andare a visitarla. Fino ad ora hanno raccolto per il rito funebre £ 3.000 a fronte delle £ 5.000 richieste.

Claire ha ricordato Linsdey come una delle persone più coraggiose che abbia mai conosciuto: instancabile lavoratrice, amava le sue figlie più di qualsiasi altra cosa, e ha descritto la sua famiglia come “perfetta”.

