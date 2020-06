Grande Fratello Vip: Antonio Razzi, Rocco Siffredi e il figlio hanno fatto il provino – VIDEO

Antonio Razzi, Rocco Siffredi e il figlio Leonardo hanno fatto il provino per il Grande Fratello Vip, parteciperanno al reality?

Rocco Siffredi e il figlio Leonardo potrebbero partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Stando a quanto ha svelato TvBlog i due hanno fatto il provino per entrare nella casa più spiata d’Italia. Se dovessero partecipare lo farebbero come concorrente unico.

TvBlog ha fatto poi sapere che anche l’ex senatore Antonio Razzi ha fatto il provino per partecipare al Grande Fratello Vip. I tre faranno quindi parte del cast del reality? L’indiscrezione non è stata ancora confermata, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

