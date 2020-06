Impavido nuotatore afferra uno squalo a mani nude e gli spalanca la mascella per una foto: le folli immagini

I filmati ritraggono l’uomo trasportare lottare a mani nude contro lo squalo per poi portare il predatore fuori dall’acqua sotto gli occhi attoniti dei presenti

Una scena che si potrebbe definire cinematografica quella a cui hanno assistito alcuni bagnanti di Cape Henlopen State Park Beach, nel Delaware. Un impavido nuotatore ha infatti afferrato uno squalo nell’oceano per poi aprire a mani nude la bocca del predatore per cercare di sfuggire alla morsa delle sue fauci e posa per le foto.

L’uomo ha posato con lo squalo immobilizzato prima di gettarlo in acqua

Nel filmato di vede il momento in cui l’uomo, dopo aver percepito la presenza del predatore acquatico, lo afferra e, con un’abilissima mossa fatta per altro a mani nude, spalanca la bocca dello squalo per immobilizzarlo, sotto gli occhi degli astanti che non riuscivano a credere ai loro occhi e che hanno iniziato ad urlare: “‘Squalo, squalo, esci dall’acqua!”. Sebbene la clip ad un certo punto si interrompa, uno dei presenti ha dichiarato a Fox5 che l’impavido nuotatore ha successivamente liberato lo squalo nell’acqua, come d’altronde impone la legge del Delaware. Il video è stato condiviso su Facebook da un residente della zona, raggiungendo nel giro di pochissimo tempo 200 mila visualizzazioni. Un giornalista di fox5, intervistando il coraggioso bagnante, ha scoperto che il nuotatore è addestrato professionalmente.

La zona è nota per la presenza di squali oceanici: all’inizio del mese un ragazzo di 12 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato morso dall’animale, riuscendo per fortuna a sopravvivere. Nella zona interessata le autorità locali hanno deciso di interrompere le attività sportive di surf e nuoto per una questione di sicurezza.

