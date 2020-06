Uomo attaccato da cane si difende: le proprietarie lo aggrediscono con un martello

Dopo essere stato morso dal cane l’uomo è stato anche aggredito con un martello dalle due padrone dell’animale

Oltre al danno, più che la beffa, un altro danno ancora: Chantelle Bennett, 30 anni, e Rebecca Tantrum, 28 anni originarie di Newport, nel Galles, hanno aggredito con un martello e picchiato selvaggiamente un uomo dopo che il loro cane lo ha morso e lui ha tentato di difendersi.

Morso dal cane e aggredito selvaggiamente dalle due donne

Il Signor Paul Sutton era appena uscito dal suo appartamento per portare a spasso il suo cane quando, ad un certo punto, il cane delle due donne gli si è avventato contro. Istintivamente Sutton non poteva fare altro che tentare di prendere il comando dell’animale per provare a bloccarlo: lì si è scatenata la furia cieca delle due donne “difendere” il proprio cane. Secondo quanto riportato dal procuratore Matthew Robert, che ha ricostruito la vicenda, Chantelle Bennett stava urlando al signor Sutton: “Lascia andare il mio cane”, continuando ad urlargli contro e tentando di colpirlo con una bottiglia di alcool. Ad un certo punto la Tantrum si allontana per ritornare alla carica tentando di colpire l’uomo con un martello, incitata dalla Bennet ad ucciderlo. Come si vede dai filmati, la Tantrum ha lanciato alla fine il martello contro l’uomo mentre la Bennet lo prendeva a pugni. Alla fine sono caduti tutti e tre a terra, sotto gli occhi attoniti di una signora che, invano, ha tentato di allontanare i contendenti.

Le due donne hanno scampato il carcere per colpa di un ritardo amministrativo della polizia

Le due alla fine hanno ammesso di aver procurato lesioni personali e di essere in possesso, oltre che di armi offensive, anche di cannabis. Alle due donne, alla fine, è stato risparmiato il carcere per un assurdo motivo: il ritardo della polizia nel portare il caso in tribunale. A riguardo il giudice incaricato Jeremy Jenkins ha dichiarato di non essere stato in grado di ordinare misure detentive per le due assalitrici in quanto l’attacco nei confronti dell’uomo è avvenuto un anno fa, durante il quale la polizia non ha segnalato il caso al giudice, ma Jenkins ha affermato che “ognuno di questi imputati merita di essere immediatamente in custodia a causa del loro comportamento violento“.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!