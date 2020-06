Serie A: tutte le info su Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo e Roma-Sampdoria

La Serie A torna in campo questa sera con Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo e Roma-Sampdoria

Il campionato di Serie A completa in questo mercoledì 24 giugno la 27a giornata, con tre sfide tutte da seguire.

In campo scenderanno Lazio, Inter e Roma che sfideranno Atalanta (in trasferta), Sassuolo e Sampdoria (entrambe in casa). Analizziamo tutte le info su queste tre sfide probanti che possono cambiare molto soprattutto nella lotta allo Scudetto.

Inter-Sassuolo: info, dove vederla e probabili formazioni del ‘Meazza’

Iniziamo la presentazioni delle partite di questa sera con il primo match in programma alle 19.30. Al ‘Meazza’ di Milano scenderanno in campo l’Inter di Antonio Conte e il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

I neroazzurri si presentano a questa sfida importante reduci dalla vittoria contro la Sampdoria per 2-1 e da terzi in classifica. Il tecnico neroazzurro potrebbe dare una chance a Ranocchia in difesa per De Vrij, a centrocampo ballottaggio Gagliardini-Borja Valero. Confermato in avanti Eriksen a sostegno delle punte Lukaku e Lautaro Martinez. In casa neroverde si aspetta la reazione dopo lo stop pesante di Bergamo. De Zerbi dovrà fare a menjo dello squalificato Marlon in difesa: match in diretta su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SASSUOLO

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Peluso, Mignani, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Atalanta-Lazio: tutte le info sul big-match di Bergamo

Allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo andrà in scena una delle più sentite sfide di questo scorcio di Serie A. Alle 21.45 in campo scenderanno la galvanizzata Atalanta di Gian Piero Gasperini in piena zona Champions League e la Lazio seconda della classe di Simone Inzaghi. Una sfida che prevede molte scintille, tra due squadre che hanno realizzato una grande stagione fino a questo momento.

I neroazzurri proveranno a bissare il successo sul Sassuolo per provare a tenere le distanze dalla Roma in chiave quarto posto. I padroni di casa devono fare a meno dello squalificato Pasalic e con un Ilicic in forte dubbio. I biancocelesti proveranno a rispondere alla vittoria della Juventus per tornare a -1 dai bianconeri, ma Inzaghi dovrà rinunciare a Lucas Leiva: diretta su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LAZIO

Atalanta (3-4-3): Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

Roma-Sampdoria: info e probabili formazioni del match tra giallorossi e blucerchiati

La terza sfida in programma sarà nel deserto dello stadio Olimpico tra Roma e Sampdoria alle 21.45, match che metterà a dura prova i giallorossi che tornano in campo dopo il lockdown.

I giallorossi di Paulo Fonseca vogliono riprendere la marcia verso il quarto posto, che se a fine campionato raggiunto vorrà dire Champions League. Il tecnico portoghese potrà contare dell’intero collettivo a disposizione, tranne l’infortunato Zaniolo, ed è pronto a rilanciare sulla fascia destra Zappacosta. In porta occasione per l’ex Mirante. Ranieri, che torna da avversario, dovrà fare a meno di Quagliarella ma proverà a portare via punti pesanti per staccare Genoa e Lecce in ottica salvezza: sarà Sky Sport a trasmettere il match in diretta.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SAMPDORIA

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Sampdoria (3-5-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto, Murru; Ramirez, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

