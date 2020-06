Silvia Provvedi, arrestato il compagno Giorgio: ecco perché – VIDEO

Brutto colpo per Silvia Provvedi, il compagno Giorgio Di Stefano poche ore fa è stato arrestato

Silvia Provvedi pochi giorni fa è diventata mamma per la prima volta, la sua immensa felicità nelle scorse ore è stata però rovinata. Il motivo? Il compagno Giorgio Di Stefano è stato arrestato.

L’imprenditore poche ore fa è stato arrestato insieme ad altre 20 persone legate alla Ndrangheta, facenti tutti parte dei clan di Reggio Calabria, le famiglie De Stefano-Tegano e Libri, e dei clan Molinetti.

Stando a quanto ha svelato La Repubblica, il compagno della Provvedi era stato mandato al Nord “per far girare i soldi di famiglia e smettere di dare nell’occhio”. E ancora: “Quando il clan chiamava, tornava a vestire i panni del giovane boss, per conto dei De Stefano incaricato a sedare tensioni, imporre accordi, dettare regole”.

Come reagirà Silvia Provvedi all’arresto del compagno Giorgio? Al momento sui social non ha ancora rotto il silenzio, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

