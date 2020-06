Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 24 giugno 2020: su Raiuno Nero a metà, su Canale 5 New Amsterdam

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 24 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 24 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata della fiction “Nero a metà”: Alba e la squadra scoprono che dietro l’arresto di Carlo c’è Malik. Alba, profondamente delusa, chiede a Riccardo di difendere suo padre. Il resto della squadra è alle prese con la morte improvvisa di un ragazzo, un caso che costa la sospensione del servizio a Cantabella. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Scatti di follia”: una fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un po’ impacciato e timido, in un modello da riviste, ma quella per il ragazzo, con il tempo, diventa un’ossessione. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 tornano le indagini di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “La tempesta perfetta”: il capitano Bill Tyne, a bordo dell’Andrea Gail, parte per una partita di pesca pericolosa. L’impresa riesce, ma sulla via del ritorno l’imbarcazione resta coinvolta in un uragano di drammatiche proporzioni. Petersen racconta l’amicizia virile tra rudi uomini del mare. Subito dopo, il film “A Wong Foo grazie di tutto! Julie Newmar”.

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di “New Amsterdam”: Max cerca una soluzione nel crowdfunding, dopo una sua illuminante apparizione in un video virale “Go Fund Me”. Reynolds affronta i suoi ultimi casi al New Amsterdam, prima del trasferimento a San Francisco. Kapoor aiuta un ex pilota ad affrontare la sua vita da paraplegico. A seguire, la serie tv “Manifest”.

Su Italia 1 va in onda il film “X-Men-Conflitto finale”: scoperta una cura per i mutanti, si riapre la caccia agli X-Men: questa volta, l’intreccio ruota soprattutto intorno alla resurrezione e alla caduta di Jean Grey, divenuta Fenice, pericolosissima e quasi onnipotente mutante. In seconda serata, la serie tv “Training Day”.

Su La 7 va in onda “Atlantide – Ustica, 40 Anni di Bugie”. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “5 gemelle sotto un tetto”.

Maria Rita Gagliardi

