Chi è Bianca Berlinguer, conduttrice di #cartabianca: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Bianca Berlinguer, conduttrice di “#cartabianca”.

Questo pomeriggio, Bianca Berlinguer è stata ospite a “Io e te”, per una lunga intervista, tra carriera e vita privata, rilasciata al conduttore Pierluigi Diaco. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla conduttrice di “#cartabianca”.

Biografia e curiosità su Bianca Berlinguer

Biancamaria Berlinguer, nota come Bianca, è nata a Roma, il 9 dicembre 1959. Prima dei quattro figli dello storico segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti (gli altri fratelli sono Maria Stella, Marco e Laura, giornalista di TgCom24 nonché moglie di Luca Telese), si laurea in Lettere, dopo un periodo di praticantato presso Radiocorriere TV, inizia a lavorare ne “Il Messaggero” agli inizi degli anni Ottanta e contemporaneamente lavora a “Mixer” come redattrice, entrando poi in pianta stabile nella redazione del TG3. Della principale edizione serale di questo telegiornale è stata conduttrice ininterrottamente dal 1991 al 5 agosto 2016. Ha presentato, inoltre, “Primo piano”, rubrica di approfondimento della stessa testata giornalistica su Rai 3.

Nel gennaio del 2008, è stata coinvolta in una polemica dichiarazione del presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga. Rispondendo a un intervistatore, Cossiga ha dichiarato di averla raccomandata insieme ad altri giornalisti, per ottenere una posizione di maggior rilievo all’interno della Rai. La Berlinguer ha smentito queste dichiarazioni del senatore, senza intraprendere azioni legali nei suoi confronti.

Il 1º ottobre 2009 viene nominata direttrice del TG3 e si insedia il 12 ottobre. Vincitrice di diversi premi, da direttrice continua a condurre (dopo un intervallo di qualche mese) l’edizione serale del TG3, nonché l’approfondimento notturno “Linea Notte”. Conduce e dirige per l’ultima volta il TG3 il 5 agosto 2016, venendo sostituita da Luca Mazzà. Dal 7 novembre 2016 conduce “#cartabianca” su Rai 3. Il 3 ottobre 2019 pubblica il suo primo libro “Storia di Marcella che fu Marcello”, le memorie dell’attivista e politica Marcella Di Folco che le ha affidato in un lungo dialogo prima di morire.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con il collega Stefano Marroni, unendosi poi in seconde nozze con il politico Luigi Manconi, da cui ha avuto l’unica figlia Giulia, nel 1998.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!