Leone in fuga terrorizza i cittadini, l’avvistamento in una località del Kazakistan: non si sa da dove sia fuggito

Un leone in fuga ha scatenato il panico in una cittadina del Kazakistan. L’animale feroce si aggirava, all’alba, tra le strade della città di Aqshuqyr e sembrava disorientato

Ieri, mercoledì 24 giugno 2020, i cittadini di Aqshuqyr (città che si trova in Kazakistan, nella regione occidentale del Mangystau) hanno avuto un risveglio a dir poco sbalorditivo. Tra le strade della cittadina, insieme ai primi raggi del sole, è apparso un leone che ha iniziato ad aggirarsi con fare spaesato tra le abitazioni e i veicoli a motore.

Il re della savana è stato visto da alcuni testimoni che ne hanno approfittato per girare un video del bizzarro (e potenzialmente pericoloso) incontro. Sono stati loro a rivelare che il leone non sembrava aggressivo: ma piuttosto, fortemente stressato. Pare che le autorità, inoltre, non siano riuscite a capire da dove sia sbucato fuori.

Leone avvistato in libertà in una cittadina del Kazakistan, è accaduto ieri mattina ad Aqshuqyr

Ad Aqshuqyr, cittadina kazaka che si trova nella zona occidentale del Paese, ieri è accaduta una cosa che non si vede tutti i giorni. I cittadini, al risveglio, si sono accorti che un leone si aggirava in totale libertà per le strade del centro urbano. Nessuno sa da dove sia arrivato (o fuggito, nel caso in cui si tratti di un animale da circo).

Una delle persone che lo ha avvistato ne ha approfittato per girare un video. Il leone, un esemplare adulto, è stato ripreso mentre camminava in strada. Poi si è disteso per terra, di fronte alla porta di un’abitazione. La persona che ha girato la clip, e che al momento dell’incontro si trovava in macchina con un amico (quindi i due si trovavano relativamente al sicuro), ha dichiarato che il leone sembrava disorientato da quello che vedeva intorno a sé.

Leone avvistato in libertà in una cittadina del Kazakistan, nessuno sa da dove sia arrivato il felino

La Polizia si è portata sul posto dell’avvistamento e ha avvertito i funzionari ambientali, i quali sono riusciti a catturare il leone. L’esemplare è stato poi visitato ed è risultato che le sue condizioni di salute sono buone. Nessun cittadino è stato aggredito e dunque tutto è bene quel che finisce bene. Le autorità hanno però ammesso di brancolare nel buio per quel che concerne la sua provenienza.

Il video che ritrae la strana passeggiata cittadina del grosso felino stato caricato su YouTube. Fino a questo momento ha raccolto più di 20mila visualizzazioni.

Maria Mento

