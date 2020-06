Chi è Pedro, caratteristiche tecniche e curiosità del neo acquisto della Roma

Importante colpo di mercato per i giallorossi, che si assicurano le prestazioni di Pedro dal Chelsea a parametro zero. L’ala spagnola potrà esordire con la Roma a settembre.

La notizia era già nell’aria, ma ora è ufficiale. La Roma ha prelevato a parametro zero dal Chelsea Pedro Rodríguez Ledesma, conosciuto da tutti come Pedro o Pedrito. L’ala spagnola il prossimo 28 luglio compirà 33 anni e rappresenta un colpo d’esperienza importantissimo per la squadra giallorossa allenata da Fonseca.

Un passato vincente prima al Barcellona e poi al Chelsea per Pedro. Con la squadra catalana ha siglato 99 gol in 9 stagioni, vincendo 5 campionati spagnoli, 3 Champions League, 2 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe Europee, 3 Coppe del Re e 4 Supercoppe di Spagna da assoluto protagonista. Nel 2015 il passaggio agli inglesi del Chelsea. Con i londinesi ha conquistato una Premier League, una FA Cup e una Europa League.

Calciomercato, lo spagnolo Pedro alla Roma a parametro zero da settembre

L’attaccante o ala spagnola classe ’87 firmerà con la Roma un biennale con opzione sul terzo anno a 3 milioni di euro più bonus a stagione.

Pedro è uno dei pochi calciatori nella storia ad aver conquistato tutti i trofei più importanti, non solo a livello di club ma anche in nazionale. Con la Spagna, infatti, ha conquistato il Mondiale 2010 in Sudafrica e il Campionato Europeo nel 2012 in Polonia e Ucraina. Un colpo davvero importante per i giallorossi.

Dopo questo acquisto, la Roma dovrà sfoltire il reparto offensivo sugli esterni. Possibile plusvalenza con il gioiellino Zaniolo?

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!