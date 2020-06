Raffaele Morelli sbotta in diretta contro Michela Murgia: “Fai domande cretin, stai zitta e ascolta” – VIDEO

Raffaele Morelli è sbottato contro Michela Murgia nel bel mezzo della diretta di Tg Zero di Radio Capital

Durante la diretta di Tg Zero di Radio Capital Raffaele Morelli è sbottato contro Michela Murgia.

Secondo Morelli le bambine devono giocare con le bambole per conservare la loro natura femminile, a detta sua i maschi invece non giocano con le bambole. La scrittrice è intervenuta dicendo che i bambini maschi forse non giocano con le bambole perché non gliele diamo, forse se le avessero ci giocherebbero anche loro.

Lo psichiatra Morelli ha ribadito che i maschi non giocano con le bambole, quando la Murgia gli chiesto con cosa allora giocano, lui infastidito ha risposto: “Ascolta, tu sei qui per farmi domande cretine o vuoi farmi delle domande intelligenti e capire?”

Subito dopo rivolgendosi alla scrittrice ha detto: “Zitta e ascolta!” e ha chiuso la linea durante la diretta in modo alquanto brusco.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!