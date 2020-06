Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 25 giugno 2020: su Raiuno Che Dio ci aiuti 5, su Canale 5 Tu Si Que Vales

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 25 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 25 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata della fiction “Che Dio ci aiuti 5”: mentre Suor Angela cerca di salvare una bambina che sembra essere vittima della sua stessa madre, Maria chiede aiuto a Nico per affrontare il padre, ma qualcosa va storto e Nico si ritrova al ballo scolastico con Ginevra. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “211 – Rapina in corso”: Mike Chandler è a un passo dalla pensione e dalla depressione, provocata dalla morte prematura della consorte e la difficile relazione con la figlia. Poliziotto a Chesterford, si confida con Macavoy, partner e genero tra una birra e un pattugliamento. Ma la loro routine è interrotta bruscamente da una rapina armata fino ai denti alla Unity Savings & Loan. I bad guys, formati nelle forze speciali e ricercati dall’Interpol, devono recuperare un milione di dollari promessi da un cinico sciacallo di guerra, assassinato senza scrupoli in Afghanistan. Sanguinari e voraci, uccidono chiunque si ponga tra loro e il loro obiettivo. Giunto al termine della sua carriera, Chandler trova il modo di riscattare la disillusione e di mettere in salvo chi ama. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Ogni cosa è illuminata”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Dritto e rovescio”. Subito dopo, il film “Il lato oscuro di mio marito”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “L’incredibile Hulk”: è grosso, verde e inca..to! Chi è? Lo scienziato Bruce Banner è impegnato a trovare una soluzione al suo enorme problema: la contaminazione da raggi gamma che lo porta a trasformarsi occasionalmente nell’incontenibile e rabbioso essere verde dalla smisurata forza. E’ così costretto a vivere in perenne esilio dal suo mondo e dalla donna che ama, Betty Ross, anche perchè deve nascondersi da chi gli dà la caccia per studiarlo, neutralizzarlo e carpire il segreto della sua forza: il generale Thunderbolt Ross che ha ingaggiato anche Emil Blonsky, un soldato del KGB, ben attrezzato e pronto a tutto, persino a farsi iniettare un siero che dovrebbe dargli forza e poteri speciali. Qualcosa va però storto e Blonsky si trasforma a sua volta in un mostro mutante, Abominio. Banner si trova così di fronte a un dilemma: decidere se continuare a essere Hulk e combattere Abominio, o trovare la propria personale salvezza a scapito di quella della collettività. A seguire, il film “Il re Scorpione 3 – la battaglia finale”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata della serie tv “Chernobyl”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda l’inchiesta “Tutta la verita’ – Il delitto di Garlasco”.

