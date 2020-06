Eleonoire Casalegno in bikini su Instagram riscalda i fan: “Mai stata così bianca”. Ma la prova costume è superata

A 44 anni Eleonoire Casalegno continua a mostrarsi in forma smagliante.

Stavolta lo fa con un post su Instagram in cui si mostra in un bikini dorato, intenta prendere il sole durante la pausa pranzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 25 Giu 2020 alle ore 4:56 PDT

La bella conduttrice di Savona sottolinea di essere particolarmente bianca, ma quello che emerge più che altro è come la donna sia assolutamente in forma: non possiamo dire che la prova costume non sia superata (ma non lo scopriamo certo solo oggi. Basti vedere le foto postate nell’arco delle settimane dalla Casalegno).

Sono tanti i commenti positivi anche se, immancabili, appaiono qua e là anche gli haters.

“Eeh povera gioia quest’inverno non sei potuta andare ai Caraibi per colpa del covid,mannaggia!!!” scrive un utente, evidentemente ironico.

Semplice la risposta della Casalegno: “a te la quarantena ha fatto male”.

Bella, in forma e di classe.

