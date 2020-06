Elezioni USA: Biden in pole position per la Casa Bianca nei sondaggi. Trump nel caos

Elezioni USA, clamoroso sorpasso di Joe Biden nei sondaggi

I sondaggi delle elezioni USA negli ultimi giorno hanno emanato un dato clamoroso. Lo sfidante alle presidenziali di Donald Trump sta prendendo un largo vantaggio sull’attuale Presidente degli Stati Uniti.

Stiamo parlando di Joe Biden, amato dal popolo statunitense, che proverà ad insediarsi alla Casa Bianca nelle prossime elezioni. Attenzione però: Trump in sei Stati sarebbe in serio bilico, soprattutto dove l’attuale presidente aveva trionfato nella sua elezione.

Sorpasso Joe Biden, cambio alla Casa Bianca?

Le elezioni USA si terranno tra qualche mese e la conferma alla Casa Bianca di Donald Trump sembra sempre più in bilico. Agli americani non è piaciuta la gestione con freddezza e durezza che il Presidente sta attuando dalla sua nomina. La voglia di cambiare per il popolo statunitense, soprattutto alla luce dei fatti successi nell’ultimo periodo con le aggressioni a persone di colore della Polizia, è tanta.

Nell’ultimo periodo i sondaggi parlano chiaro. Il candidato Joe Biden sarebbe nettamente in vantaggio su Trump con il cambio alla Casa Bianca che potrebbe essere un fattore da prendere in serie considerazione. L’ex vice presidente dell’amministrazione Obama nel 2009 prima e 2017 poi sarebbe pronto a prendere le redini del Paese, in una situazione complicata.

Sondaggi Elezioni USA: Biden vola su Trump

Le ultime proiezioni dei sondaggi per le prossime elezioni USA parlano chiaro e sono tutte a favore di Joe Biden. Secondo il New York Times, lo Stato del Michigan sarebbe a favore dell’ex vice presidente della gestione Obama per il +11%. Biden vola anche in Florida (+6%), Arizona (+7%), Pennsylvania (+10%) e North Carolina (+9%). E secondo le ultime indiscrezioni gli afroamericani sarebbero tutti dalla parte di Biden, con il 90% delle preferenze per Biden contro il solo 5% realizzato fino ad oggi da Trump. Questi sono tutti Stati dove nel 2016 Trump vinse, un fattore molto significativo.

Un altro dato particolare è la sezione giovani, visto che le nuove leve americane sembrano apprezzare molto Biden. I sondaggi dei giovani vedono l’ex braccio destro di Obama avanti nelle preferenze con il +60% degli elettori americani.

Biden sarebbe quindi in vantaggio nei sondaggi delle elezioni per la Casa Bianca su Trump, il quale pagherebbe a caro prezzo alcune cose mal gestite sotto la sua presidenza: gli americani vogliono voltare pagina.

