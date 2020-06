Meghan Markle, le rivelazioni: “Ossessionata dalla Famiglia Reale, voleva essere la nuova Lady D”

Meghan Markle avrebbe voluto essere la “Diana numero due”.

Ad affermarlo è Lady Colin Campbell, sposata con Lord Colin Ivar Campbell.

L’autrice britannica di origine giamaicana, 70 anni, che scrisse il libro best seller del 1992, Diana in Private: The Princess Nobody, ha appena terminato il suo ultimo lavoro: si tratta del libro Meghan And Harry: The Real Story, che uscirà il 28 luglio.

Il suo libro precede un’altra biografia di Harry e Meghan, Finding Freedom, che dovrebbe essere pubblicata ad agosto.

“Meghan ha emulato consapevolmente Diana – racconta l’autrice al Daily Star Online – Diverse persone che la conoscono da molto tempo mi hanno detto che è da sempre ossessionata dalla famiglia reale e ha letto tutto su Diana”.

Una vera e propria ossessione, tanto da arrivare a dire alla sua migliore amica che desiderava diventare “la Diana numero due”.

“Tutti quelli che conoscono Harry sono molto preoccupati per lui”

All’inizio di questo mese, l’autrice britannica ha detto al Daily Star Online che Harry farebbe “qualsiasi cosa” per Meghan, e quelli che lo conoscono molto bene “sono molto preoccupati”.

Il principe è “agganciato” alla Duchessa del Sussex ed è “disperato per l’andamento del suo lavoro”.

“Nessuno con cui ho parlato crede che il principe Harry avrebbe intrapreso questa strada, se Meghan non fosse sua moglie”, ha concluso la scrittrice.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!