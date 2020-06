Nuovo focolaio Covid in un salumificio nel Mantovano: 12 contagiati

Dodici lavoratori di un salumificio di Viadana sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di un nuovo mini focolaio in Italia

Dodici lavoratori e tre familiari positivi al Covid-19. Sono i numeri del nuovo mini focolaio di Coronavirus che si è venuto a formare in Italia, nel Mantovano: riguarda un salumificio nel comune di Viadana e si tratterebbe del primo focolaio in questa zona e riguardante un ambiente di lavoro. L’Ats Val Padana ha avviato immediatamente una serie di indagini ed effettuato i tamponi su tutti i dipendenti dei due stabilimenti produttivi del salumificio, 150 persone in tutto. Secondo una prima ipotesi ad avviare il focolaio sarebbe stato un lavoratore la cui famiglia è risultata in parte positiva al Covid. Inoltre l’indagine dell’Ats dovrà far luce sulle misure di sicurezza adottate nel salumificio per verificare che siano state rispettate.

Le parole del sindaco di Viadana

Sul caso è intervenuto il sindaco di Viadana Alessandro Cavallaro che ha rilasciato la seguente dichiarazione su Facebook: “Gli ultimi casi di positività rilevati purtroppo sul territorio Comunale fanno riferimento a contagi sul luogo di lavoro, situazione per la quale le autorità competenti hanno immediatamente messo in atto tutti i necessari protocolli del caso. Le persone interessate sono tutte in buone condizioni e sono già seguite e assistite. Ad oggi si registrano 24 contagi attivi di cui 21 presenti sul suolo Comunale, mentre 2 sono ricoverati in Strutture Ospedaliere e 1 ospitato in Rsa fuori Comune, tutti in buone condizioni di salute, 181 guariti e purtroppo 64 defunti. Si sottolinea, si ricorda e si rinnova l’invito a seguire le indicazioni di sicurezza delle autorità sanitarie”.

