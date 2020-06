Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 26 giugno 2020: su Raiuno Top Dieci, su Canale 5 27 volte in bianco

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 26 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 26 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata dello show “Top Dieci”. A seguire, il film “30 caffè per innamorarsi”.

Su Rai 2 va in onda il film “Matrimonio rosso sangue”: Anna, una giovane madre single di estrazione modesta, sposa Guillaume, giovane e brillante chirurgo che poteva salvare la vita di suo figlio. In seconda serata, il film “La lacrima del diavolo”.

Su Rai 3 nuovo appuntamento con “La Grande Storia”, seguito dal film “Learning to Skateboard in a Warzone”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone, come ogni venerdì, “Quarto Grado”. Subito dopo, un nuovo episodio della serie “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda il film “27 volte in bianco”: Jane deve fare la damigella nel matrimonio della sorella. E’ la ventisettesima volta che fa la damigella e un giornalista pensa di fare un articolo su di lei. A seguire, il film “Jacques Cousteau: Mio padre, il capitano”.

Su Italia 1 va in onda il film “Transformers 4 – L’era dell’estinzione”: quattro anni dopo l’ultima grande battaglia tra i robot che ha lasciato l’umanita’ sconcertata, un meccanico e sua figlia scoprono qualcosa che attira l’attenzione di un paranoico ufficiale governativo e di nuovi e vecchi Transformers, pronti a minacciare ancora una volta la Terra. In seconda serata, la serie tv “Trainging Day”.

Su La 7 va in onda il film “Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata”: Amedeo Battipaglia, italiano ormai non più giovane emigrato in Australia, decide che è arrivato il momento di accasarsi e, ritenendo le australiane troppo emancipate per i suoi gusti, fa venire dall’Italia Carmela. Il fatto che lui non sia bello, anzi soffra di epilessia e che lei non sia illibata, anzi sia un’ex prostituta, non impedisce ai due, dopo diverse vicissitudini, di convolare a felici nozze. Subito dopo, il film “Detenuto in attesa di giudizio”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda “Italia’s Got Talent-Best of”.

Maria Rita Gagliardi

