Coronavirus, gli avvertimenti della dottoressa Antonia Ricci (IZSVE): “Non abbassare la guardia”

Che cosa vuol dire “One health”? E qual è l’aiuto che la medicina veterinaria ci fornisce per la comprensione di quei virus che fanno il salto animale-uomo? Lo ha spiegato chiaramente la professoressa Antonia Ricci, Direttrice dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che è stata invitata dal Governatore Luca Zaia a prendere parte alla conferenza stampa di aggiornamento sullo status dell’emergenza. Insieme a lei anche il virologo Calogero Terregino: si tratta dei due professionisti- ha spiegato il Governatore- che hanno sequenziato il virus in Veneto.

La professoressa ha detto parole rassicuranti e ha spiegato perché molto probabilmente non ricadremo più nel dramma che abbiamo vissuto nei mesi appena passati: perché abbiamo cambiato modo di agire.

Il Coronavirus non va affrontato solamente dal punto di vista clinico ma, per comprendere tutte le dinamiche che si sono intrecciate tra loro e ci hanno portato allo scoppio della pandemia, serve un approccio globale. Luca Zaia avrebbe il merito di averlo capito e per questo ha invitato la dottoressa Antonia Ricci, Direttrice dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, a prendere parte alla conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza sanitaria.

Antonia Ricci ha così potuto spiegare ai giornalisti presenti in sala, e quindi anche a tutti i cittadini, quanto sia importante il lavoro svolto nel Centro di cui la professionista è la Direttrice. Comprendere come funzionino i salti che consentono al virus di “migrare” dall’animale all’uomo è fondamentale per la tempestività dei trattamenti, in mondo tale che il tutto rimanga confinato nelle regioni colpite (come non è accaduto col Covid-19).

“Alcuni si chiedevano che senso avesse questo Centro, noi l’abbiamo sempre saputo. Oggi- ha detto la dottoressa Ricci- credo che sia chiaro a tutti. Capire i meccanismi di questi salti di specie è indispensabile e cruciale. Il Coronavirus ce l’ha dimostrato ed è quello che facciamo quotidianamente. Il nostro pane quotidiano sono le zoonosi. Andare a capire i meccanismi dei salti di specie, lì dove si formano e prima che accadano nei nostri territori è indispensabile. Noi lavoriamo per aumentare la capacità diagnostica, di studio e di comprensione anche di quei Paesi meno avanzati che non hanno il nostro sistema sanitario. E’ fondamentale per arginare le problematiche sanitarie prima che diventino globali”.

Veniamo, ora, al Coronavirus nell’uomo. La dottoressa ha sottolineato l’importanza fondamentale che hanno avuto il lockdown e la decisione di rendere necessario il distanziamento sociale. Queste misure hanno cambiato l’ambiente in cui il virus stava proliferando e- per così dire- gli ha fatto mancare la terra sotto i piedi:

“E’ diminuita drasticamente a carica virale ed è diminuita drasticamente perché abbiamo allargato le distanze e perché i malati non circolano più nella popolazione. Chi di noi oggi viene in contatto con il virus viene in contatto con una quantità di virus bassissima e la probabilità di infettarsi è bassissima. Se aumento le distanze e in mezzo metto la mascherina cambio l’ambiente e tutto cambia. Ad oggi noi abbiamo agito sull’ambiente. Chi ha studiato le malattie infettive conosce il loro paradigma: ogni malattia dipende da tre fattori: l’ospite, il patogeno e l’ambiente. Questi tre fattori influenzano completamente l’andamento della malattia. Non ci dobbiamo focalizzare solo sul virus, solo sul malato. Dobbiamo considerarli assieme“.

Un’altra buona notizia è arrivata grazie ai risultati di uno studio effettuato sulle zanzare. Siamo in estate e sappiamo bene che questi insetti compaiono quando inizia a fare caldo. Le zanzare non hanno il potere di veicolare il virus e questo gli esperti lo hanno appurato. Poi, la dottoressa ha raccomandato di non abbassare la guardia perché sono i nostri comportamenti a fare la differenza: tornare a vecchi comportamenti potrà, di nuovo, aggravare la situazione. Ancora c’è molto lavoro da fare:

“(…) Dobbiamo capire quali mutazioni possono modificare anche la funzionalità del virus e poi confrontare molte informazioni dalla clinica con i dati di sequenziamento. Il virus è sempre quello, la raccomandazione a non abbassare la guardia è fondamentale. Il vero cambiamento dell’epidemia non è del virus ma dei nostri comportamenti che si sono dimostrati assolutamente efficaci. E’ sotto gli occhi di tutti. Se torniamo ai comportamenti precedenti è estremamente probabile, dato che il virus c’è ancora, che si possa tornare alla situazione precedente. Il virus è ugualmente pericoloso (…)”.

Anche Calogero Terregino ha raccomandato prudenza:

“Questo virus è nuovo, il Covid-19 è una malattia nuova e quindi non abbiamo molte informazioni, per questo è fondamentale continuare le ricerche ed incrociare i dati del genoma con quelli clinici. Attualmente, non ci sono evidenze scientifiche che danno una certezza che il virus si è attenuato. E quindi è sempre meglio avere un atteggiamento prudente”.

