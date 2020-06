Selvaggia Lucarelli ancora contro De Donno: la giornalista scopre l’identità del misterioso biologo americano che lo loda su Facebook

Giuseppe De Donno è diventato noto a molti per la sua idea di curare i pazienti Covid-19 con il plasma. Recentemente in oltre sembra essere l’asso nella manica di Salvini, che lo proporrà come candidato sindaco di Mantova contro l’attuale figura del PD, Mattia Palazzi.

Del primario dell’ospedale di Mantova avevamo già parlato per il suo confronto acceso con Burioni e anche quando il profilo dell’ormai noto medico scomparve da Facebook.

E’ di nuovo il social ad accendere i riflettori -e la polemica- su De Donno oggi quando Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un articolo su TPI che lo riguarda.

La giornalista ha infatti notato su Facebook il post di un “misterioso biologo di Atlanta” che difendeva a spada tratta il “Doc” De Donno e il suo metodo.

Il post, scritto in lingua italiana, accusava il PD di denigrazione nei confronti del buon dottor De Donno, che ha commentato sotto chiedendo all’autore, tal Joseph Dominus, cosa ne pensasse della prevista seconda ondata. Insospettita da diversi elementi, Selvaggia Lucarelli ha telefonato al numero -italiano- collegato al profilo.

La telefonata della Lucarelli al biologo di Atlanta

Come racconta la Lucarelli, a tale numero risponde proprio il dott. De Donno. Lei dissimula, inizia con il parlare d’altro, chiedendogli conferma della candidatura a sindaco di Mantova.

“Lei non mi ha mai telefonato quando ho preso il premio della pace o quando ho preso il premio Moscati. Mi telefona per questo?” risponde il dottore che aggiunge come sia un grande impegno civico quello di candidarsi, pari al lavoro di ricercatore.

Peccato che in una precedente intervista al Fatto avesse detto che mai si sarebbe candidato, gli ricorda la Lucarelli. De Donno risponde di aver cambiato idea, e cerca di svicolarsi. Ma la Lucarelli giunge al sodo chiedendo: chi è Joseph Dominus?

“Glielo dico in confidenza perché non so neanche se a lui faccia piacere. È un personaggio molto importante del mondo scientifico, è un ricercatore negli Stati Uniti d’America e sta portando avanti un trial molto importante, quindi non utilizza il suo nome vero.”

“Ma perché questo ricercatore importante è registrato su Facebook con questo numero di telefono a cui l’ho chiamata?” lo incalza la Lucarelli.

“Perché… questo numero fa ponte con gli Stati Uniti!”

Il professore afferma insomma che il ricercatore di Atlanta avrebbe usato questo numero per registrarsi su Facebook perchè ” non avendo un numero italiano, ha fatto ponte col mio.”

In fondo aggiunge, si tratta di un numero aziendale, non personale. La Lucarelli lo incalza: “Non è che è lei Giuseppe Dio?” ma lui nega, nega persino che il numero attraverso cui sta avvenendo la telefonata sia il proprio.

Eppure ha risposto. Ma lui cambia tattica e chiede: “Che problema c’è? Se ritiene che Dominus sia io mi fa piacere.”

“Mica tanto, vorrebbe dire che lei parla con se stesso e risponde a se stesso.”

“Ma sa, io sono un po’ schizofrenico. O mi ritiene sciocco?”

“Non la ritengo sciocco, ma uno che si spaccia per umile e non lo è. “

“Senta a me non interessa visibilità, a me interessa salvare vite, se avessimo usato il plasma avremmo salvato molte più vite.”

“E allora perché si candida a sindaco? “

“Buon sabato.”

