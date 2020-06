Semaforo arancione a Brescia, Bologna e Perugia: il termometro supererà i 35 gradi

Domenica calda in tre città italiane: Bologna, Brescia e Perugia oltre i 35 gradi

Prepariamoci ad una domenica da semaforo arancione in arrivo per tre città italiane, con il termometro che andrà ben oltre i 30 gradi.

Vivranno l’ultima domenica di giugno con temperature afose Brescia, Bologna e Perugia, con le previsioni che arrivano per nulla confortanti.

Allerta caldo, domenica da semaforo arancione in tre città italiane

L’estate è ormai arrivata e per domenica 28 giugno sarà semaforo arancione per tre noti comuni italiani. Stiamo parlando di Brescia, Bologna e Perugia dove, secondo e ultime indicazioni, il termometro andrà a superare i 35 gradi.

Gli esperti valutano il grande caldo, pronto ad arrivare nei tre comuni citati, possono rallentare l’ondata del Coronavirus anche se allo stesso tempo tutto questo può essere un’arma a doppio taglio. Infatti, sempre secondo gli esperti, il grande caldo in arrivo potrebbe essere un serio rischio per i malati cronici, anziani e neonati.

Una domenica afosa: tutte le prevenzioni

Questa domenica 28 giugno sarà particolarmente afosa e calda soprattutto per la città di Bologna. Nel capoluogo di provincia dell’Emilia Romagna domani le temperature saranno molto elevate, con l’Asl bolognese che si è mossa in anticipo con tutte le cautele del caso.

In vista di questa tremenda ondata di caldo, a Bologna è attivo un piano di sostegno per le categorie più deboli e quindi a forte rischio. A riferire del pericolo è stato anche il Ministero della Salute, indicando la giornata di domani una delle più calde per Brescia, Bologna e Perugia. C’è anche un numero verde in caso di problemi di salute nel capoluogo di provincia emiliano: 800 562 110.

Riccardo Aprosio

