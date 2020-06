Serie A su Sky e Dazn, in campo Cagliari-Torino e Lazio-Fiorentina: dove vederle e probabili formazioni

Torna in campo la Serie A su Sky e Dazn questa sera con due sfide in programma

Il campionato di Serie A torna in campo subito e nella serata di questo sabato 27 giugno, scenderanno in campo due match probanti.

Alle 19.30 toccherà al Cagliari ospitare nel deserto della Sardegna Arena il Torino, mentre alle 21.45 tocca al big-match tra Lazio e Fiorentina: analizziamo dove saranno visibili i due match

Cagliari-Torino: info e probabili formazioni sulla sfida della Sardegna Arena

In terra sarda scendono in campo, alle 19.30, il Cagliari e il Torino. Una partita, quella in programma alla Sardegna Arena, che potrebbe regalare degli spunti interessanti con protagoniste e squadre di Zenga e Longo distanti solo quattro punti.

LEGGI ANCHE -> Roma a rischio iscrizione al prossimo campionato di Serie A: l’inquietante ipotesi del Corriere dello Sport

I padroni di casa sono reduci da tre punti negli ultimi 180 minuti giocati, rimediando con una vittoria sofferta sulla Spal alla sconfitta di Verona e con Nainggolan in dubbio. Situazione analoga per un Torino in però in crescita, che dopo il pareggio con il Parma si è rilanciato grazie alla vittoria sull’Udinese: match in diretta alle 19.30 su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-TORINO

Cagliari (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Walukiewicz; Mattiello, Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Zenga

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri; Lukic, meitè, Aina; Edera; Belotti, Berenguer. Allenatore: Longo

Lazio-Fiorentina nel deserto dello stadio Olimpico: le scelte di Inzaghi e Iachini

Allo stadio Olimpico la Lazio dovrà cercare di rimettersi in corsa per il primo posto, dopo lo stop subìto in rimonta a Bergamo. I biancocelesti però dovranno riuscire a superare una Fiorentina troppo altalenante dopo lo stop forzato per emergenza Coronavirus.

LEGGI ANCHE -> Le Iene accusano Lotito di aver pagato in nero Zarate: il servizio non andrà in onda stasera

Partita chiave per i padroni di casa che devono rimediare lo stop subìto contro l’Atalanta. Simone Inzaghi affida l’attacco in mano a Immobile e Caicedo, mentre le chiavi della regia andranno a Luis Alberto. In casa viola Iachini lancia dal primo minuto Ribery, che farà coppia con Cutrone per cercare i gol della sicurezza dopo un periodo difficile: calcio d’inizio ore 21.45 su Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-FIORENTINA

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis ALberto, Jony; Immobile, Caidedo. Allenatore: Inzaghi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. Allenatore: Iachini

Riccardo Aprosio

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!