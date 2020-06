Sondaggi politici, Lega e PD sempre in calo. Torna a crescere il Movimento 5 Stelle

I sondaggi politici rivelano che la Lega e il PD continuano a perdere voti, mentre il Movimento 5 Stelle sembra in netta risalita.

Nell’ultimo sondaggio, realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera e riportato anche dalla testata Fanpage, in testa c’è sempre la Lega di Matteo Salvini, con il 24% delle preferenze. Tuttavia non sembra arrestarsi l’emorragia di voti per il Carroccio, che l’estate scorsa di questi tempi veleggiava intorno al 35% in tutte le rilevazioni.

Se la Lega, che perde ancora uno 0,3%, non può sorridere, di certo non può fare altrettanto nemmeno il Partito Democratico. Il sondaggio Ipsos accerta un calo dello 0,8% rispetto all’ultima rilevazione, con il PD che si ferma al 20,4%.

Dietro le due forze politiche principali torna a crescere il Movimento 5 Stelle. Dopo settimane di flessione, i pentastellati sembrano aver ritrovato consensi nel Paese, probabilmente anche grazie alla stima di cui gode il premier, Giuseppe Conte.

Il centrodestra unito sarebbe comunque maggioranza nel Paese

Il M5S è dato al 18%, in crescita dell’1,3% rispetto all’ultimo sondaggio. Sale ancora Fratelli d’Italia, anche se stavolta solo dello 0,1%: il partito di Giorgia Meloni conquisterebbe comunque il 16,3%, un risultato senz’altro notevole per una forza che fino a poco tempo fa otteneva un terzo di questa percentuale.

Con Forza Italia al 7,2%, il centrodestra si confermerebbe maggioranza nel Paese con il 47,5% dei voti. Le forze che compongono il governo Conte (tra cui Italia Viva data al 2,9% e Sinistra Italiana – Articolo 1 ferma al 2,3%) raggiungerebbero il 43,6%.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!