Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 27 giugno 2020: su Raiuno 20 anni che siamo italiani, su Canale 5 Ciao Darwin 7-La Resurrezione

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 27 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 27 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, lo show, condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, “20 che siamo italiani”. A seguire, il documentario “Sono Gassman! Vittorio re della commedia”.

Su Rai 2 va in onda il film “Matrimonio rosso sangue”: Anna, una giovane madre single di estrazione modesta, sposa Guillaume, giovane e brillante chirurgo che poteva salvare la vita di suo figlio. In seconda serata, un nuove episodio della seria tv “Blue Bloods”.

Su Rai 3 va in onda il film “I Soliti Ignoti”: uno sprovveduto e scalcagnato gruppo di ladri ha organizzato un furto in un monte dei pegni romano. Il vecchio ex stalliere Capannelle, il siciliano Ferribotte, il fotografo Tiberio, il mammone Mario e il pugile suonato Peppe prendono lezioni dallo scassinatore Dante. L’azione, nonostante qualche imprevisto, va in porto; ma invece di sfondare il muro giusto, il gruppo finisce in una cucina. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone la soap opera “Una vita”: Samuel promette al commissario Me’ndez che collaborerà con lui per trovare gli assassini di Ariza; quando, però, Genoveva riceve una lettera in cui Marlene la informa che Cristóbal è già sulle sue tracce e la troverà a breve, la donna convince il marito a lasciare con lei Acacias. Fulgencia racconta a Felipe di quando, dieci anni prima, aveva sorpreso Celia mentre attaccava al proprio seno Milagros per allattarla; l’avvocato comprende finalmente la gravità dello squilibrio mentale della moglie. Ramón dice a Carmen che non vuole più frequentarla perchè sente di fare un torto alla memoria di Trini. Mentre Cinta continua ad avere successo come Dama del mistero, Bellita scopre che nessun impresario teatrale vuole piu’ ingaggiarla perchè il pubblico spagnolo non ricorda più chi sia. Lucía ha un malore e sviene per strada sotto gli occhi di Telmo e del vicinato. A seguire, il film “Paura”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Un ponte per Terabithia”: Jesse ama dipingere, ma sia i suoi familiari sia i suoi compagni di scuola lo prendono in giro. Quando conosce Leslie, i due immaginano un bosco incantato dove rifugiarsi dalla realtà. In seconda serata, il film “Lupin 3Rd – Fuga da Alcatraz”.

Su La 7 va in onda il documentario “This Changes Everything”. Subito dopo, il film “Vittime di guerra”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Showgirls”: Nomi è una ragazza che viaggia facendo autostop verso Las Vegas, dove spera di diventare una ballerina. Dopo svariate vicissitudini, viene assunta allo Stardust, un grande Casinò che fa anche un grande spettacolo di ballo. Nomi entrerà subito in una morbosa competizione con Cristal, la prima ballerina.

Stasera in TV, la programmazione di sabato 27 giugno 2020

Rai 1

21:20 20 anni che siamo italiani

00:30 Sono Gassman! Vittorio re della commedia

Rai 2

21:20 Matrimonio rosso sangue (film)

23:30 Blue Bloods

Rai 3

21:20 I Soliti Ignoti (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Una vita

00:00 Paura (film)

Canale 5

21:20 Ciao Darwin 7-La Resurrezione

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 Un ponte per Terabithia (film)

23:30 Lupin 3Rd – Fuga da Alcatraz (film)

La 7

21:20 This Changes Everything

23:30 Vittime di guerra (film)

Maria Rita Gagliardi

