Bambina indiana nasce priva degli arti a causa di una sindrome rara: uno studio del 2011 ha monitorato i casi

La bambina, nata nel villaggio indiano di Sakla, nell’India centrale, è nata priva degli arti a causa di una rara malattia autosomica.

Il disturbo genetico che ha causato la malformazione della bambina si chiama Tetra-Amelia. Si tratta di una malattia molto rara, un disturbo autosomico recessivo-congenito, caratterizzata dall’assenza di tutti e 4 gli arti.

Un video pubblicato dal tabloid Mirror.co.uk, mostra una donna che tiene in braccio la bambina avvolta in un panno e priva di braccia e gambe.

La sindrome che causa l’assenza degli arti

Il dott. Suresh Aggarwal, pediatra dell’ospedale Rajiv Gandhi Smriti di Sironj, ha detto che la bambina è perfettamente sana. La sindrome di Tetra-Amelia è una malattia genetica causata da mutazioni del gene WNT3 ed è estremamente rara. Un altro pediatra, il dott. Prabhakar Tiwari, afferma come si verifichi un caso su 100.000 neonati e questo sia il primo nella sua carriera. Uno studio del Centro di ricerca sulle anomalie congenite condotto in Spagna nel 2011 mostra che il disturbo si verifica in un caso su 71.000 gravidanze. Spesso coincide con un sottosviluppo dei polmoni, per cui la bambina verrà sottoposta ad ulteriori controlli per monitorarne lo sviluppo degli organi interni.

Un caso noto riguarda un evangelista cristiano di nome Nicholas James Vujicic, nato nel 1982 e divenuto oratore. Autore e promulgatore di libri, ha viaggiato in 44 paesi sostenendo la positività e la propria motivazione nonostante sia nato privo degli arti.

