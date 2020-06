Chi è Bettina Castioni, moglie di Jerry Calà: biografia e curiosità

Cenni biografici su Bettina Castioni, moglie di Jerry Calà.

Questo pomeriggio, durante l’ultima puntata di questa stagione di “Domenica In”, Jerry Calà sarà ospite di Mara Venier (sua ex moglie) per un’intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata. L’attore, da diversi anni, è sposato con Bettina Castioni. Ecco qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Bettina Castioni

Bettina Castioni è nata nel 1969 a Pozzolengo, in provincia di Brescia. Cresciuta a Verona, è una imprenditrice di grande successo. Nonostante la grande popolarità del marito, è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo, essendo molto riservata. L’amore con Jerry Calà è nato durante una vacanza in Sardegna. I due, dopo la vacanza hanno preso lo stesso aereo, non si sono più lasciati e dopo un solo anno di matrimonio, nel 2002, sono convolati a nozze. La proposta di matrimonio è avvenuta durante la festa di compleanno di Jerry. In quella occasione, durante un’esibizione per gli amici, ha invitato Bettina a salire sul palco chiedendole di sposarlo.

I due, nel 2003, sono diventati genitori di Jhonny, che oggi ha quasi 18 anni.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!