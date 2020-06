La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 29/06/2020 al 05/07/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Cancro, Bilancia e Capricorno

Cancro. La settimana che sta per arrivare non sarà vissuta proprio al meglio e, anzi, porterà qualche tensione. In amore ci sono stati tanti fraintendimenti e questo ti porta a essere insofferente: pare che nulla ti vada bene. Le tensioni vissute sul lavoro si sono riversate in ambito sentimentale e hanno messo a dura prova anche le coppie più forti. Entro fine mese bisognerà prendere decisioni importanti. Anche sul lavoro ti troverai a dover definire un accordo, anche se non avrà esattamente i contorni che desideravi. Avrai molto lavoro da fare e potresti arrivare esausto alla fine della settimana. Proprio i giorni del weekend saranno confusi;

Bilancia. Sul lavoro ti applichi tanto ma pare che nessuno se ne renda conto. Non ti senti valorizzato: probabilmente sarà necessario aspettare tempi migliori. Fai attenzione alle questioni legali. Mercurio e Giove non in buono aspetto potrebbero portare problemi nei rapporti familiari. Non alimentare polemiche e non fare cose azzardate nel corso dei prossimi sette giorni;

Capricorno. Ti senti pronto a vivere un grande amore, e saresti anche disposto a fare delle rinunce, ma il periodo parla di tensioni. Chi si trova invischiato in una relazione difficile deve fare attenzione. Prudenza nei rapporti con Cancro, Bilancia e Ariete. Fortuna in arrivo per chi porta avanti un’attività già avviata. Occhio alle spese perché in questo momento sono troppe. La Luna nel segno ti aiuta a recuperare nel fine settimana.

Quattro stelle per Ariete, Toro, Leone, Vergine, Scorpione e Sagittario

Ariete. Sul lavoro devi occuparti di diverse questioni che sono rimaste in sospeso: non si esclude, per questi motivi, l’intervento di un esperto. Discussioni, se ti sei trovato a dover anticipare del denaro, e spese per la casa. Marte nel segno aiuta la passione, che potrà tornare in grande spolvero. Ci sono, tuttavia, tensioni legate alle spese in famiglia. Cerca di risolvere quei problemi che fino a poco tempo fa sembravano non risolvibili. La parte migliore della settimana sarà quella centrale. Fai attenzione alle tensioni che potranno farsi sentire nel weekend;

Toro. Giove ti strizza l’occhio e ti aiuta in amore. Se sei innamorato e vivi in coppia allora, entro l’estate, potresti costruire qualcosa di importante. Le stelle possono aiutarti a capire cosa non va se vivi una storia difficile. Ricorda che devi dedicarti agli affetti e che le giornate di sabato e domenica saranno ottimali in questo senso. Giove e Saturno ti aiutano nelle questioni pratiche. Evita azzardi economici;

Leone. Il mese di luglio inizierà con dello stress che dovrai cercare di superare. Saturno opposto ti porta nuove responsabilità sul lavoro, e per contro anche fatica. Potresti rimandare una decisione importante da prendere per il proseguo di una collaborazione. Venere e Marte ti sostengono in amore e in quel “settore” le cose vanno meglio. Le coppie che hanno vissuto dei problemi ora potranno ritrovare la complicità. Mercoledì è la giornata giusta per contattare una persona che ti interessa;

Vergine. Il periodo non è semplice per i problemi di cuore, e specialmente non lo saranno i giorni attorno a metà della settimana in arrivo. Probabile che tu sia preso da problemi di lavoro e di denaro che ti hanno portato a mettere in secondo piano la vita amorosa. Il recupero non è impossibile. Sul lavoro sei vitale e puoi ottenere vantaggi. Il consiglio: il momento è proficuo per fare una scelta. La giornata meno redditizia sarà il 2 luglio;

Scorpione. La settimana sarà interessante, anche se Urano in opposizione ti porta dei problemi e specialmente influirà sulla sfera economica. Il 30 giugno la Luna entrerà nel tuo segno e questo segnerà un recupero delle emozioni. Favoriti i single in cerca, mentre chi ha accanto la persona giusta si renderà conto dell’importanza di questo legame;

Sagittario. Esci da una situazione difficile: lo abbiamo visto in primavera. I legami di coppia sono stati messi a dura prova nel corso di una convivenza forzata, ma non tutti hanno rotto e ora le coppie che hanno resistito possono recuperare grazie agli influssi di Marte. Evita interferenze esterne e provocazioni. Sul lavoro tu metti molto impegno ma potresti avere attorno delle persone pronte a farti terra bruciata. Le stelle consigliano di non fare azzardi.

Cinque stelle per Gemelli, Acquario e Pesci

Gemelli. Il momento è quello giusto per far risaltare la tua creatività e il tuo talento. Questo perché stanno per arrivare delle novità interessanti dal punto di vista professionale: incontri, proposte e nuove idee. Venere sarà ancora nel tuo segno per un altro mese: cerca di approfittarne. Ci sono accordi legali da trovare con un ex partner. Domenica giornata importante per chi vorrebbe trovare un nuovo amore. Le giornate un po’ meno forti saranno quelle di giovedì e venerdì;

Acquario. L’amore, rispetto all’inizio dell’anno, adesso va meglio. I nati del segno che hanno vissuto un rapporto sentimentale nell’ombra- magari con una persona già impegnata- adesso sono stanchi e vogliono uscire alla luce del sole. Chi è solo dovrà mettersi in gioco. Saturno è nel segno e ti spinge a vederci chiaro nella tua situazione finanziaria. Adesso devi lasciare indietro tutte quelle situazioni lavorative che non ti consentono di vivere in serenità. Venerdì 3 luglio la giornata migliore della settimana;

Pesci. Giove ti aiuta sul lavoro e porta delle buone novità. La settimana sarà positiva anche grazie all’aiuto di Luna e Sole, nel tuo segno tra martedì 30 e mercoledì 1 luglio. Puoi prendere delle decisioni per il tuo futuro. Finalmente si parla anche di recupero in chiave sentimentale. Da fine luglio ti sarà più facile iniziare un nuovo percorso. Occhio alle ambiguità nate nell’ambito di un rapporto che non è fedele. Hai voglia di rinnovare la tua vita.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!