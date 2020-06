Mick Schumacher, confessione strappalacrime: “Michael Schumacher è prima di tutto mio padre”

Mick Schumacher si lascia andare e regala confessioni sul padre Michael

Sta crescendo Mick Schumacher, ha già 21 anni e spera con tutto il cuore di imitare la carriera straordinaria realizzata in Formula Uno dal padre Michael.

Il primogenito dello sfortunato ex pilota della Ferrari, ormai costretto a stare a letto da anni per una caduta dagli sci, ha regalato delle confessioni sul genitore.

Una caduta dagli sci che ha cambiato la vita ai Schumacher

Quel maledetto giorno di fine dicembre, datato 2013, ha cambiato per sempre il modo di vivere della famiglia Schumacher. Una famiglia ricca, senza troppi problemi che poteva contare sulla presenza di Michael, ex campione di formula uno con Benetton e Ferrari e che in carriera ha battuto tutti i record.

In un attimo però tutto si è fermato, come un fulmine a ciel sereno. Il tanto amato Michael Schumacher, dopo una rovinosa caduta dagli sci, ha iniziato un vero e proprio calvario. Un cammino difficile e tutto in salita, tra operazioni alla testa e una vita costretta in un letto per le conseguenze della terribile caduta. A farne le conseguenze la moglie Corinna, sempre vicina lui e i figli tra cui il pilota emergente Mick.

Sulle orme di papà Michael

E’ cresciuto Mick Schumacher, anche fin troppo in fretta con un padre costretto infermo a letto e la voglia di dimostrare a tutti che quel cognome non è così pesante. Il 21enne tedesco racconta la voglia di imitare il genitore: “Fin da piccolo quando a 8 anni correvo sui go-kart, ho capito che questa era la mia strada. Ad essere onesto non sento nessuna pressione sul mio cognome, mio papà mi ha sempre insegnato a non mollare mai”.

Il giovane Mick Schumacher si confessa e rivela cose segrete sul padre: “Mio papà prima di essere un campione di Formula Uno è un grande genitore, mi ha insegnato tutti i valori della vita facendomi capire sempre di restare molto equilibrato in quello che faccio. Il suo credo di restare sempre fisso sull’obiettivo è stata per me una grande forza e stimolo”. Mick Schumacher è proprio pronto a seguire le orme dell’amato padre Michael.

Riccardo Aprosio

