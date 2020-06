Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 28 giugno 2020: su Raiuno Non dirlo al mio capo, su Canale 5 Rosy Abate 2

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 28 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 28 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, la fiction “Non dirlo al mio capo”. A seguire, il documentario “Ustica, 27 giugno 1980”.

Su Rai 2 va in onda il programma sportivo “Novantesimo minuto”. In seconda serata, la serie tv “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda il film “Le Fidele”: quando Gino incontra Bénédicte, la passione irrompe. Totale. Incandescente. Lei lavora nell’azienda di famiglia ed è pilota di auto da corsa. Gigi, apparentemente, è un ragazzo normale, simpatico, bello; ma nasconde un segreto. Un segreto di quelli che mettono in pericolo la vita di chi li detiene e di chi gli sta intorno. Gino e Bénédicte dovranno, quindi, combattere contro tutte le avversità, contro la ragione e contro i loro stessi errori al fine di rimanere fedeli al loro amore. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di divulgazione “Freedom-Oltre il confine”. A seguire, il film “Due nel mirino”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, la fiction “Rosy Abate 2”: a sei anni dall’arresto, Rosy Abate ha finito di pagare il suo debito con la giustizia ed e’ finalmente libera di riabbracciare suo figlio, Leonardo, ormai adolescente. Lo raggiunge a Napoli, dove lui vive da qualche anno, ma quello che Rosy non può immaginare è che Leo, dopo il salvataggio di una ragazza, la bella Nina Costello, entra nelle grazie di suo padre Antonio Costello, un potente uomo d’affari in odore di camorra. In seconda serata, una nuova puntata della serie tv “Manifest”.

Su Italia 1 va in onda il film “Sapore di te”: Estati 1984 e 1985, sulla spiaggia di Forte dei Marmi si intrecciano le vicende di vari protagonisti che rispecchiano la società di quegli anni. C’è la famiglia Proietti di Roma, formata dal commerciante e tifoso romanista Alberto, sua moglie Elena e la loro figlia Sabrina, diciassettenne che fa innamorare Luca e Chicco, due compagni universitari. L’onorevole socialista De Marco, napoletano in vacanza con la moglie, che perde la testa per Susy, salernitana in cerca di celebrità senza particolare talento ma che, grazie al suo potere politico, diventerà soubrette di Drive In. Anna, laureanda di Firenze, che si innamora di Armando, un ragazzo di provincia. Renato, il bel bagnino che fa innamorare le ragazze straniere. I genitori di Luca, appartenenti alla borghesia milanese, che ricordano con malinconia gli anni sessanta. Subito dopo, il programma di approfondimento calcistico “Pressing”.

Su La 7 va in onda la serie tv “Chernobyl” seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Restaurant Swap-Cambio ristorante”.

