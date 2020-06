Auto della polizia si lancia contro i manifestanti di Black Lives Matter: almeno 12 persone colpite

Dal filmato ripreso da un testimone si vede l’auto della polizia lanciarsi a tutta velocità contro i manifestanti: almeno 12 le persone colpite

Non si ferma la scia di sangue in America nei confronti dei manifestanti del movimento spontaneo “Black Lives Matter“. Un auto della polizia a Detroit è stata ripresa mentre si lanciava a tutta velocità contro i manifestanti, ferendo 4 persone.

Travolti dalla vettura della polizia almeno 12 manifestanti

Nel video, ripreso da uno dei manifestanti e membro di Detroit Will Breathe, Ethan Ketner, si vede un veicolo 4×4 che decide di accelerare attraverso i dimostranti che avevano bloccato la strada. Secondo quanto riportato da Ketner nel post Facebook, almeno 12 persone, incluso se stesso, sono state colpite dal poliziotto alla guida: il video mostra anche una persona che rimane intrappolata sul cofano per poi essere scaraventata inevitabilmente a terra. Diverse persone si erano arrampicate sul veicolo delle forze dell’ordine, quando improvvisamente è balzato avanti ed alcune persone sono cadute all’indietro. Alla fine del video si vedono alcuni dimostranti correre ed urlare dietro l’auto della polizia.

Ketner nel post facebook ha specificato che sia lui che gli altri membri di Detroit Will Breathe stanno aspettando aggiornamenti sullo status di salute del ragazzo scaraventato dal cofano. Sempre a Detroit, poche settimane prima, un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita durante le manifestazioni, rimanendo vittima di una sparatoria ai danni dei manifestanti rispetto alla quale vi sono ancora in corso le indagini per individuare il responsabile. In Kentucky, invece, un altro manifestante di colore di 53 anni ha perso la vita per fare da scudo contro una pallottola sparata contro la nipotina.

